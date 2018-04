'Hậu' tài xế bẻ lái ngoạn mục: 2 nữ sinh ở đâu?

Sau khi xem clip 'tài xế bẻ lái' và chia sẻ của tài xế Đỗ Văn Tiến, ở Thủy Nguyên, Hải Phòng, hàng ngàn bạn đọc bày tỏ sự cảm kích, đồng thời thắc mắc không biết 2 nữ sinh và gia đình đã tới cám ơn ân nhân hay chưa.

XEM CLIP:

Số đông bạn đọc xem xong clip cùng quan điểm với độc giả Lê Minh Hiếu cho rằng "cần phải vinh danh người tài xế này. Anh đã không màng đến sinh mạng mình để cứu người khác. Việc làm này cần phải được xã hội công nhận và biểu dương".

''Mọi người cũng nên chung tay giúp đỡ và hỗ trợ cho anh Tiến giải quyết việc va chạm với 2 xe trên đường'', độc giả Hiếu đề xuất.

Bạn đọc Hữu Diên bày tỏ, trong khi thực tế có không ít lái xe gây tai nạn rồi bỏ chạy, thì anh Tiến dù xe bị lật, nhưng khi ra khỏi xe chạy đến nơi người ngã. Hành động đáng khen lắm!

Do đó, bạn đọc Minh Quân nhìn nhận "Anh Tiến là một tấm gương để các tài xế noi theo...". Và nhiều độc giả bày tỏ cảm kích "1 hành động nhân văn cao cả của con người. Xã hội thật may mắn khi có được 1 lái xe như anh. Trong nghề lái xe không ai nói trước và biết trước chuyện gì sẽ xảy ra trên đường, nhưng nếu làm được gì có ý nghĩa, mọi người hãy nên làm".

Xem clip, bạn đọc Huy Toàn bày tỏ, cảm động muốn khóc và không thể tưởng tượng được vì tình huống xảy ra quá nhanh, quá bất ngờ, nhìn xe anh bẻ lái vút qua giữ 2 sinh mạng thật tuyệt vời!

Nhiều bạn đọc đồng thời thắc mắc không biết 2 nữ sinh vừa thoát khỏi tai nạn ở đâu, có đọc các bài báo về người ân nhân tuyệt vời hay không; các cô và gia đình đã tới cám ơn anh Tiến hay chưa. "Rất mong 2 cô gái nhanh chóng xuất hiện. Một cuộc hội ngộ với người tài xế sẽ là kết thúc có hậu của câu chuyện", bạn Nhật Huy mong mỏi.

Cũng phải xem lại tốc độ

Bên cạnh đó còn có nhiều ý kiến băn khoăn. Bạn đọc Chân Nhân nhận xét: "Tình huống đó chỉ là phản xạ tự nhiên thôi, vì xảy ra quá nhanh, không đủ thời gian suy nghĩ về việc đổi tính mạng".

Anh Đỗ Văn Tiến. Ảnh: Hoài Anh

Bạn đọc Nguyễn Huy Đức đồng quan điểm, cho đây là một cú phản xạ tự vệ có ý thức giác quan thứ 6 của tài xế xe tải, nhưng là cú phản xạ tuyệt vời cứu mạng 2 cô gái.

Bạn đọc Sang cho rằng, anh ấy phản xạ kịp thời tránh hết mức có thể để giữ mạng sống 2 hai nữ sinh. Nhưng phải xem lại tốc độ, xe anh chạy phải trên 50km/h chứ 30km/h không thể lao nhanh như vậy được. Bạn đọc Minh Nguyễn cũng nghi ngờ về tốc độ khi phán đoán xe anh Tiến chạy lúc đó phải từ 50 hoặc 60km/h, nhưng anh đã phản xạ rất nhanh...

Còn bạn đọc Hoàng Long bày tỏ mong muốn, các cơ quan chức năng xử lý thấu tình để cho anh tài xế Tiến giảm nhẹ tội để anh ấy bớt lo âu... Mong tất cả mọi người có liên quan giúp đỡ để anh ấy có cuộc sống yên bình trở lại.

Ý kiến từ góc khác khi xem clip lại cho rằng, nguyên nhân là do người chạy xe áo đỏ sẫm qua mặt không an toàn, lúc vừa qua mặt lại cúp đầu xe 2 nữ sinh nên 2 em bị ngã xe. Tai nạn là chính do người áo đỏ vô tình hay cố ý va quẹt ép xe vào bánh trước xe 2 nữ sinh này. Mong 2 chủ xe thông cảm cho anh Tiến. Và đây cũng là bài học cho những ai thích chạy xe máy sai tuyến, lấn làn.

Song song với những góp ý cho tài xế, nhiều bạn đọc không hài lòng khi hai nữ sinh được cứu mạng bỏ đi không một lời cảm ơn. Bạn đọc Minh nói, cách hành xử bỏ đi của 2 nữ sinh ngay khi người khác vì mình gây tai nạn hôm đó là chưa đúng. Các cháu còn trẻ người nhưng bậc cha mẹ nên dạy dỗ các cháu.

Ý thức tham gia giao thông kém

''Nói thật là nhiều bạn trẻ ngày nay đi xe quá ẩu, không có ý thức tuân thủ luật giao thông'' - bạn đọc Vũ Duy Trung đúc kết.

Cùng quan điểm từ email toilatoi79@....bạn đọc Thân Đức bày tỏ: ''...Người dân ta ý thức giao thông kém lắm, chạy xe mà thích thì quẹo, không xi nhan, đèn đỏ thì có mấy giây cũng vượt và cứ chạy ngược chiều, đến lúc gặp nạn là cãi... Có lần qua Nhật tôi thấy giao thông và con người ý thức tôi cứ ước gì Việt Nam đạt được 30% của họ là quý lắm. Làm được như vậy thì làm gì có nhiều vụ tai nạn thảm khốc?

Ý kiến khác thì cho rằng, clip này sẽ là bài học cho các nữ sinh. Đi xe máy thì phải có bằng. Giữ khoảng cách an toàn với xe lưu thông phía trước. Tránh bám sát đuôi xe phía trước đề phòng xe phía trước phanh gấp là phi vào đuôi xe và ngã như trường hợp 2 bạn nữ sinh....

Một số bạn đọc tha thiết đề nghị được hỗ trợ anh Tiến một phần để anh sớm ổn định cuộc sống. Bạn đọc Nguyễn Duy Hy thì đề nghị, chính quyền và các cơ quan chức năng TP Hải Phòng biểu dương khen thưởng cho anh Đỗ Văn Tiến.

Trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Trọng Thái - Chánh văn phòng Ủy ban ATGT quốc gia nhận định: “Đây là tình huống bất khả kháng. Ở tình huống này nếu lái xe không xử lý kịp thời chắc chắn sẽ xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng và sẽ có tử vong.

“Dù sao đi nữa việc tài xế xử lý bẻ lái để tránh được vụ tai nạn thảm khốc cũng rất đáng biểu dương”, ông Thái nói và cho biết, theo quy định của pháp luật nếu gây ra thiệt hại thì phải đền bù.

Nguyễn Hiền