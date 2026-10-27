Harry Kane giàu cỡ nào?

Kane nhận giải Quả bóng vàng 2026 ngày 26/10 tại London Palladium. Ảnh: Matthew Childs/Reuters.

Harry Kane vừa giành Quả bóng vàng 2026, trở thành cầu thủ Anh thứ 5 đạt danh hiệu này, sau Stanley Matthews, Bobby Charlton, Kevin Keegan và Michael Owens. Tiền đạo Bayern Munich được vinh danh sau mùa giải ghi 73 bàn cho CLB và đội tuyển quốc gia, đồng thời giành các danh hiệu lớn tại Đức, theo Reuters.

Thành tích đưa Kane lên đỉnh cao bóng đá thế giới cũng khiến tài sản và hoạt động kinh doanh của anh được chú ý. Ngoài tiền lương, thưởng và hợp đồng quảng cáo, chân sút 33 tuổi còn đầu tư vào các doanh nghiệp trong lĩnh vực thời trang thể thao, công nghệ, thực phẩm và dịch vụ giải trí. Khối tài sản của anh được ước tính ở mức hơn 100 triệu bảng.

Thu nhập hàng chục triệu USD mỗi mùa giải

Nền tảng tài chính của Kane được xây dựng qua nhiều năm thi đấu đỉnh cao. Trưởng thành từ lò đào tạo Tottenham Hotspur, anh trở thành chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử CLB trước khi chuyển sang Bayern Munich vào tháng 8/2023. Thương vụ được truyền thông quốc tế ước tính có giá khoảng 100 triệu bảng.

Tại Bayern, Kane tiếp tục duy trì hiệu suất ghi bàn cao, giúp đội bóng giành chức vô địch Bundesliga và Cúp Quốc gia Đức mùa 2025-2026. Theo Forbes, thu nhập dự kiến của anh trong mùa giải 2026-2027 đạt khoảng 42 triệu USD, gồm 29 triệu USD từ bóng đá và 13 triệu USD từ các hoạt động ngoài sân cỏ.

Nguồn thu thương mại của Kane đáng chú ý nhất ở thỏa thuận với Skechers. Tháng 8/2023, thương hiệu giày Mỹ công bố hợp đồng trọn đời với tiền đạo người Anh, đưa anh trở thành gương mặt đại diện cho dòng giày bóng đá đầu tiên của hãng.

Tiền đạo người Anh có nguồn thu từ bóng đá bên cạnh các hợp đồng quảng cáo và đầu tư. Ảnh: Juan Medina/Reuters.

Theo thông báo của Skechers, Kane tham gia quảng bá sản phẩm trên phạm vi toàn cầu. Hai bên không công bố giá trị hợp đồng, nhưng thỏa thuận giúp cầu thủ mở rộng hoạt động thương mại ngoài những khoản thu nhập từ CLB và đội tuyển.

Bên cạnh Skechers, Kane còn có các hợp đồng đại sứ thương hiệu và quảng cáo, qua đó chuyển danh tiếng trên sân cỏ thành nguồn thu ngoài bóng đá. Anh hợp tác với Allianz, Eveready và Oura, xuất hiện trong các chiến dịch tiếp thị trên nhiều nền tảng.

Tuy nhiên, theo Athletic, thành tích thi đấu nổi bật và vị trí đội trưởng tuyển Anh chưa đủ bảo đảm sức hút thương mại toàn cầu ngang Lionel Messi, Kylian Mbappe hay Erling Haaland.

Do đó, thay vì chỉ ký hợp đồng với những thương hiệu thể thao lớn như Nike hay Adidas, anh hợp tác dài hạn, đồng thời đầu tư vào doanh nghiệp và tham gia phát triển thương hiệu. Chiến lược này thiên về xây dựng lợi ích kinh doanh lâu dài hơn là mở rộng độ phủ hình ảnh bằng các hợp đồng quảng cáo ngắn hạn.

Mở rộng kinh doanh ngoài bóng đá

Ngoài thu nhập từ bóng đá và các hợp đồng quảng cáo, Harry Kane còn mở rộng hoạt động sang lĩnh vực đầu tư. Danh mục kinh doanh của tiền đạo người Anh trải rộng từ thời trang thể thao, thực phẩm đến công nghệ theo dõi vận động và dịch vụ giải trí bóng đá.

Một trong những khoản đầu tư đáng chú ý của Kane là Reflo, thương hiệu thời trang thể thao theo hướng bền vững. Đầu năm 2024, anh tham gia vòng gọi vốn của doanh nghiệp này và trở thành đại sứ golf của hãng.

Kane trong chiến dịch quảng bá thương hiệu Skechers. Ảnh: skechers/Instagram.

Reflo tập trung phát triển trang phục thể thao với định hướng giảm tác động đến môi trường. Sự hợp tác cho phép Kane tham gia cả hoạt động quảng bá lẫn quá trình phát triển thương hiệu, thay vì chỉ xuất hiện trong các chiến dịch quảng cáo đơn lẻ.

Kane cũng đầu tư vào lĩnh vực thực phẩm và dinh dưỡng. Tại Đức, anh hợp tác với 3Bears, thương hiệu chuyên về yến mạch và các sản phẩm ăn sáng. Đây là thị trường gần gũi với cuộc sống của Kane kể từ khi anh chuyển đến thi đấu cho Bayern Munich năm 2023. Tuy nhiên, tỷ lệ sở hữu và khoản thu mà cầu thủ nhận được từ thương hiệu này chưa được công bố.

Ở mảng công nghệ thể thao, Kane có liên hệ đầu tư với STATSports, doanh nghiệp cung cấp thiết bị GPS và dữ liệu theo dõi hiệu suất vận động viên. Công nghệ của công ty được sử dụng để ghi nhận các thông số như quãng đường di chuyển, tốc độ và cường độ vận động trong quá trình tập luyện, thi đấu. Đây là lĩnh vực có mối liên hệ trực tiếp với sự nghiệp của Kane, khi dữ liệu thể chất ngày càng được sử dụng để hỗ trợ huấn luyện và quản lý hiệu suất cầu thủ.

Danh mục đầu tư của Kane còn có Seat Unique, nền tảng cung cấp vé sự kiện và dịch vụ tiếp đón cao cấp tại các chương trình thể thao, giải trí. Doanh nghiệp hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm trải nghiệm cao cấp, từ chỗ ngồi đặc biệt đến các gói dịch vụ đi kèm. Năm 2025, Seat Unique công bố vòng gọi vốn mới, trong bối cảnh công ty mở rộng hoạt động. Tuy nhiên, thông tin về tỷ lệ sở hữu của Kane tại doanh nghiệp này không được công khai.

Trong lĩnh vực giải trí bóng đá, Kane cũng gắn với TOCA Football, mô hình kết hợp tập luyện kỹ năng và trải nghiệm bóng đá bằng công nghệ. Khác với hoạt động thi đấu chuyên nghiệp, mô hình này hướng đến nhiều nhóm khách hàng, từ người chơi phong trào đến trẻ em muốn rèn luyện kỹ năng.