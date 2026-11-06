Hạnh phúc mỗi ngày đến trường

Điều gì khiến mỗi buổi sáng đến trường trở thành một niềm háo hức? Qua bài dự thi về Trường học hạnh phúc, Kiều Trúc Linh, học sinh lớp 4A6, Trường Wellspring Hanoi (Hà Nội), chia sẻ mong ước về một mái trường nơi học sinh không sợ mắc lỗi, được tự tin bày tỏ suy nghĩ và luôn có người lắng nghe khi gặp khó khăn. Từ ý tưởng về “Hòm thư điều em muốn nói” đến phong trào “Đôi bạn cùng tiến”, em gửi gắm thông điệp rằng hạnh phúc học đường được vun đắp bằng sự thấu hiểu và yêu thương mỗi ngày.

Đã bao giờ bạn tự hỏi: “Một ngôi trường hạnh phúc thực sự là gì chưa?”. Với riêng em, trường học hạnh phúc trước hết phải là một “ngôi nhà thứ hai” ấm áp. Nời ấy không chỉ có bàn ghế, sách vở và những bài học bổ ích mà quan trọng hơn cả là ngập tràn tình yêu thương của thấy cô và sự gắn bó của bạn bè. Và trường Wellspring Hanoi là ngôi trường Hạnh phúc.

Em luôn nghĩ rằng, một ngôi trường chỉ thật sự hạnh phúc khi mỗi ngày đến lớp, cả học sinh và thầy cô đều cảm thấy an vui, thoải mái. Thầy cô không bị áp lực bởi những giờ dạy căng thẳng, mà luôn nở nụ cười hiền từ khi bước vào lớp. Còn chúng em, niềm vui đơn giản là được lắng nghe, được tự tin giơ tay phát biểu ý kiến mà không sợ bị chế bai khi trả lời sai. Ở đó, mỗi giờ ra chơi đều rộn rã tiếng cười đùa ríu rít dưới bóng cây xanh mát.

Thế nhưng, trường học hạnh phúc không thể trọn vẹn nêu một ngày nào đó, có bạn bước vào cổng trường với với ánh mắt buồn bã hay nỗi niềm giấu kín. Hạnh phúc không phải là khẩu hiệu treo trên tường, mà là khi một bạn gặp khăn liền có những bàn tay ấm áp chìa ra nâng đỡ: khi một bạn buồn, có thầy cô ân cần hỏi han và bạn bè ngồi cạnh sẻ, sẻ chia.

Để xây dựng được một ngôi trường như thế, tất cả mọi người đều cần chung tay góp sức. Các bạn học sinh như chúng em em cần cần học cách đoàn kết, nói lời hay, làm việc tốt và biết yêu thương nhau. Thầy cô giáo sẽ là những người gieo mầm hạnh phúc qua từng lời giảng dịu dàng. Đặc biệt, em rất mong mong thầy thầy hiệu trưởng và cô hiệu phó sẽ tổ chức thật nhiều dự án ý nghĩa cho toàn trường. Đó có thể là “Hòm thư điều em muốn nói” để chúng em giãi bày tâm sự, những ngày hội trải nghiệm, trò chơi dân gian rèn luyện tinh thần đồng đội, hay phong trào “Đôi bạn cùng tiến” để cùng nhau tiến bộ.

Em ước mong mỗi buổi sáng thức dậy, thay vì cảm giác uể oải, chúng em đều háo hức mặc đồng phục và vui vẻ bước đến trường. Khi ngôi trường trở thành tổ ấm đong đầy tiếng cười và sự thấu hiểu, đó chính là nơi hạnh phúc nhất của tuổi thơ chúng em.

Dành cho thí sinh dự thi "Viết và bình chọn trường học hạnh phúc 2026": Gửi bài lên chuyên trang để được tải Giấy chứng nhận miễn phí tham gia cuộc thi (áp dụng đến 30/12/2026): https://treemvietnam.net.vn/truong-hoc-hanh-phuc