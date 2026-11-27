Lực lượng FPU trên xe làm nhiệm vụ tuần tra.

Sáng 10/11, khoảng 550 người, chủ yếu là thanh niên, tuần hành qua trung tâm thành phố Bria. Chợ vẫn họp. Lực lượng Liên hợp quốc giám sát an ninh, giữ khoảng cách an toàn với đoàn người. Đến 9h45, đoàn giải tán trong trật tự, hoạt động đi lại không bị gián đoạn.

Kế hoạch cho buổi sáng ấy được bắt đầu viết từ chiều 9/11 và được phê duyệt trong đêm. Người tham mưu xây dựng bản lệnh là một sĩ quan Công an Việt Nam, Trung tá Trần Trọng Nguyên.

Năm 2026, bảy sĩ quan Công an nhân dân Việt Nam thuộc Tổ công tác số 10 được Phái bộ điều động về các phân khu, trực tiếp bám địa bàn tuyến cơ sở và tiếp cận cộng đồng. Trung tá Trần Trọng Nguyên (nguyên Phó Trưởng ban Thanh niên Công an nhân dân) là sĩ quan Cảnh sát Liên hợp quốc, phụ trách điều phối đơn vị Cảnh sát vũ trang FPU, khu vực Bria.

Vừa đến nơi, các sĩ quan Việt Nam không chỉ phải làm quen với môi trường đa quốc gia mà còn thấy rõ hơn những khó khăn, bất ổn trong đời sống người dân sở tại.

Phương tiện FPU làm nhiệm vụ tuần tra tại Bria.

Điều khiến Trung tá Trần Trọng Nguyên ấn tượng nhất là sự tương phản. Ở Bangui và Bria, nhìn bề ngoài, chợ vẫn họp, người dân đi lại, buôn bán nhộn nhịp, những nụ cười thân thiện vẫn hiện diện. Nhưng phía sau là cuộc sống thiếu thốn, khan hiếm điện, nước, giá cả đắt đỏ.

Căng thẳng âm ỉ trong xã hội xuất phát từ các nhóm vũ trang tranh giành vùng khai thác khoáng sản và những tuyến biên giới phía Bắc, Đông Bắc. Một bức xúc nhỏ, như tranh chấp vùng chăn thả gia súc hay một tin đồn, cũng có thể nhanh chóng thành điểm nóng.

“Trong báo cáo tác chiến hằng tuần, chúng tôi thường nhận định ‘tình hình cơ bản ổn định nhưng còn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường’ và đó đúng là thực tế”, Trung tá Trần Trọng Nguyên chia sẻ.

Tại Phân khu Fertit, Trung tá Nguyên đảm nhiệm công tác điều phối, hành chính và hậu cần các đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình FPU. Công việc giúp anh hiểu hơn cuộc sống và sự yếu thế của người dân, nhất là phụ nữ, trẻ em và những người buộc phải rời bỏ nhà cửa, đến các trại tản cư (IDP) để giữ lấy tính mạng. Bảo vệ họ cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Phái bộ.

Học cách làm việc trong một phái bộ.

Những ngày đầu, Trung tá Trần Trọng Nguyên đối mặt với nhiều thách thức. Các sĩ quan phải nhanh chóng nắm cách vận hành của một phái bộ đa quốc gia, từ cơ cấu các khối dân sự, quân sự, cảnh sát, luồng xử lý thông tin, đến việc chuyển nhiệm vụ gìn giữ hòa bình được Liên hợp quốc ủy quyền (mandate) thành mệnh lệnh cụ thể tại hiện trường.

Ngôn ngữ là thách thức tiếp theo. Ở Bangui, tiếng Anh và tiếng Pháp được dùng phổ biến. Tại các phân khu, cán bộ còn phải dùng tiếng Pháp và tiếng Sango tùy đối tượng phối hợp. Điều kiện sinh hoạt, an ninh lại hạn chế việc đi lại, điện, nước.

Trước những khó khăn ấy, anh chủ động tìm hiểu cơ cấu, quy trình ngay từ đầu, tuân thủ nghiêm các kênh thông tin, chế độ báo cáo và học hỏi đồng nghiệp quốc tế.

Phổ biến nhiệm vụ cho đơn vị FPU.

“Tại trụ sở khu vực Bria, tôi phụ trách điều phối, hành chính và hậu cần giữa đơn vị FPU với UNPOL khu vực.”

Theo lời anh, công việc chính là soạn lệnh tác chiến hằng tuần cho FPU và lệnh tác chiến đặc biệt cho từng hoạt động như tuần tra đêm, hỗ trợ bảo đảm an ninh cuộc tuần hành ngày 10/11. Lệnh được soạn bằng tiếng Việt rồi dịch sang tiếng Pháp, trình Chỉ huy UNPOL khu vực phê duyệt. Anh đồng thời theo dõi việc thực hiện lệnh, tổng hợp báo cáo ngày của FPU và UNPOL Bria thành báo cáo tuần, báo cáo thực thi lệnh gửi cấp trên.

Ngoài ra, anh liên lạc, phối hợp qua radio và Tetra với FPU, UNPOL, lực lượng an ninh nội địa và các lực lượng bạn, trực tiếp cùng đồng nghiệp kiểm tra vị trí gác, tuần tra chung và tham gia tập huấn cấp cứu, vận chuyển thương binh (CASEVAC).

Kiểm tra vị trí gác của các sĩ quan FPU và UNPOL.

Phối hợp làm việc cùng sĩ quan FPU và đồng nghiệp UNPOL kiểm tra sẵn sàng chiến đấu của FPU.

Tập huấn cấp cứu, vận chuyển thương binh (CASEVAC).

Chiều muộn 9/11, chính quyền sở tại đề nghị Phái bộ phối hợp bảo đảm an ninh và hỗ trợ phản ứng nhanh. Lực lượng an ninh nội địa chịu trách nhiệm chính về trật tự công cộng. MINUSCA hỗ trợ trong khuôn khổ nhiệm vụ bảo vệ thường dân, đồng hành cùng lực lượng thực thi pháp luật giám sát việc bảo vệ nhân quyền, đặc biệt với phụ nữ và trẻ em, những người dễ bị tổn thương nhất trong các cuộc xung đột.

Ngay trong chiều 9/11, Trung tá Nguyên tham mưu xây dựng lệnh tác chiến đặc biệt. Tư lệnh Cảnh sát Phân khu Fertit phê duyệt trong đêm để triển khai vào sáng hôm sau. Phương châm là răn đe và bảo vệ, không hòa vào đoàn người, các lực lượng phối hợp chặt chẽ qua bộ đàm.

Người dân tuần hành tập trung tại điểm xuất phát.

Trước giờ xuất phát, thay mặt Tư lệnh, anh phổ biến cho cảnh sát Liên hợp quốc về tuyến đường, các mốc báo cáo và chính sách sử dụng vũ lực.

Cùng lực lượng FPU trước khi triển khai nhiệm vụ.

Khoảng 550 người, chủ yếu là thanh niên, tuần hành qua trung tâm thành phố rồi giải tán trong trật tự lúc 9h45. Chợ vẫn họp, hoạt động đi lại không bị gián đoạn. Trong đoàn, lực lượng phát hiện hai người mang dao tự chế. UNPOL phối hợp với lực lượng hiến binh sở tại xử lý kịp thời, không để xảy ra bạo lực.

Tuần tra chung FPU, UNPOL và lực lượng an ninh nội địa.

Từ tình huống này, Trung tá Trần Trọng Nguyên rút ra bốn bài học. Phải chuẩn bị sớm và thống nhất phương án với các bên. Chỉ huy và chế độ báo cáo phải rõ ràng. Lực lượng cần gọn, đủ sức răn đe mà không tạo căng thẳng. Và phải giữ khách quan trong mọi hoàn cảnh.

Sau cuộc tuần hành, ban tổ chức gửi lời cảm ơn UNPOL vì sự hỗ trợ và cách làm việc. Với các đồng nghiệp, việc phối hợp giữa UNPOL, FPU và lực lượng an ninh nội địa diễn ra thông suốt, các hoạt động trong tuần hoàn thành theo kế hoạch.

Làm việc cùng sĩ quan nhiều quốc gia, Trung tá Nguyên hiểu rằng mỗi văn bản soạn thảo, mỗi ý kiến tham mưu đều mang hình ảnh của Liên hợp quốc và lực lượng Công an nhân dân Việt Nam. Vì thế, anh đặt nguyên tắc làm đúng quy trình, bám sát chuỗi chỉ huy, chuyên nghiệp, liêm chính, tôn trọng đồng nghiệp và người dân.

Điều khiến Trần Trọng Nguyên và đồng đội tự hào nhất là mỗi khi người dân bản địa và một số nhân viên dân sự của Phái bộ nhìn thấy sắc phục Công an nhân dân cùng quốc kỳ và dòng chữ “Việt Nam” trên ngực áo, họ đều mỉm cười, sẵn sàng giúp đỡ. Họ nói:

“Chúng tôi biết Việt Nam qua phim ảnh, truyền hình… Việt Nam est très bien, j’adore Viet Nam”.

Đằng sau những nụ cười ấy là hành trình thích nghi không ít khó khăn của bảy sĩ quan. Ở Bangui, tình hình an ninh không cho phép đi lại tự do. Ngay cả việc đi chợ cũng phải có kế hoạch và di chuyển theo nhóm hai, ba người.

Điện thường xuyên gián đoạn, internet chậm và đắt đỏ. Nguồn nước hạn chế nên các sĩ quan phải đặc biệt chú ý vệ sinh, ăn uống và duy trì uống thuốc phòng sốt rét.

UNPOL xếp hàng chờ lấy nước sạch phục vụ sinh hoạt tại khu vực.

Hành lý, lương thực mang theo được gửi bằng đường riêng nên có đồng chí chưa nhận kịp đồ dự phòng. Trong hoàn cảnh ấy, những gói mì, mớ rau, quả chia nhau đã thành kỷ niệm đẹp nơi đất khách. Người dân địa phương rất thân thiện, luôn sẵn sàng hỗ trợ các sĩ quan Việt Nam.

Trò chuyện cùng các em nhỏ tại khu dân cư.

Chụp cùng các em nhỏ tại khu dân cư.

Nhìn lại gần một tháng đầu tiên tại Phái bộ, điều Trần Trọng Nguyên thấy ý nghĩa nhất là kết quả cụ thể của công tác điều phối. Kế hoạch được chuẩn bị kỹ, các lực lượng phối hợp đúng thì người dân được an toàn, sinh hoạt không bị gián đoạn. Những buổi tuyên truyền cho người dân, nhất là phụ nữ, về tin đồn và chăn thả gia súc theo mùa cũng cho thấy công tác phòng ngừa góp phần giữ ổn định cộng đồng.

Buổi tuyên truyền cho người dân tại khu dân cư.

Thời gian tới, anh sẽ tiếp tục nâng cao tiếng Pháp để tự soạn thảo, tham mưu và trao đổi trực tiếp chính xác hơn. Anh cũng muốn làm chủ quy trình lập kế hoạch, lệnh tác chiến và báo cáo của Phái bộ, bảo đảm đúng, đủ, kịp thời, đồng thời duy trì phối hợp chặt chẽ giữa UNPOL, FPU, lực lượng an ninh nội địa và các lực lượng bạn. Anh xác định phải giữ vững kỷ luật, bảo đảm an toàn, sức khỏe và hình ảnh người cán bộ Công an nhân dân Việt Nam, và mang kinh nghiệm thực tế về chia sẻ lại với lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam.

Sáng 10/11 ở Bria, chợ vẫn họp và người dân vẫn đi lại. Với Trung tá Nguyên, đó là kết quả cụ thể nhất của công việc điều phối.