Trong chiến thắng nghẹt thở 3-2 của Na Uy trên sân Đan Mạch tại UEFA Nations League rạng sáng 18/11, Haaland một lần nữa tỏa sáng. Tiền đạo thuộc biên chế Man City đưa bóng vào lưới ở phút 33 nhưng bị VAR từ chối. Chỉ bốn phút sau, anh xuất hiện đúng lúc để ghi bàn hợp lệ, giúp Na Uy níu lại hy vọng.

Đến phút 90+6, khi tỷ số đang là 2-2, Haaland lạnh lùng thực hiện thành công quả phạt đền để hoàn tất cú đúp và mang về chiến thắng 3-2. Kết quả giúp Na Uy vượt qua chính đối thủ và giành quyền vào tứ kết Nations League.

Đáng chú ý hơn cả là thành tích cá nhân của Haaland. Theo thống kê từ tạp chí 443, chân sút 26 tuổi sớm có 68 bàn sau 62 trận cho tuyển Na Uy. Hiệu suất 1,1 bàn/trận của anh thuộc nhóm hiếm thấy trong lịch sử bóng đá quốc tế.

Đặt cạnh những chân sút lừng danh, con số ấy càng trở nên đáng sợ. Cristiano Ronaldo khép lại sự nghiệp quốc tế với kỷ lục 146 bàn sau 234 trận, tương đương 0,62 bàn/trận. Lionel Messi có 126 bàn sau 208 trận, đạt khoảng 0,61 bàn/trận. Harry Kane sở hữu 93 bàn sau 127 trận, hiệu suất 0,73, trong khi Pele ghi 77 bàn sau 92 trận, hiệu suất 0,84.

Haaland ghi bàn liên tục ở cấp tuyển.

Kylian Mbappe thậm chí còn bị Haaland bỏ lại về tốc độ tích lũy bàn thắng. Ngôi sao tuyển Pháp cần 108 trận để ghi 67 bàn, trong khi Haaland vượt mốc này với ít hơn tới 46 lần ra sân.

Trong nhóm những chân sút vĩ đại, chỉ Gerd Muller đạt hiệu suất tương tự. Huyền thoại Tây Đức ghi 68 bàn sau 62 trận trong giai đoạn 1966-1974. Ông là nhân tố chủ chốt trong chức vô địch EURO 1972 và World Cup 1974 của Tây Đức. Đặc biệt, ở chung kết World Cup 1974, Muller ghi bàn quyết định giúp đội nhà thắng Hà Lan 2-1 và bước lên đỉnh thế giới.

Đích đến lớn nhất với Haaland giờ có thể là kỷ lục của Ronaldo. Siêu sao Bồ Đào Nha khép lại sự nghiệp quốc tế ở tuổi 41 với 146 bàn. Hiện tại, CR7 vẫn là hình mẫu chuẩn mực trong môn bóng đá nam.

Haaland còn cách Ronaldo 78 bàn. Khoảng cách ấy vẫn rất lớn, nhưng với tuổi đời còn trẻ và hiệu suất săn bàn hiện tại, khả năng tiền đạo Na Uy tiến tới, thậm chí vượt qua kỷ lục tưởng như bất khả xâm phạm này không còn là câu chuyện viển vông.

Rõ ràng nếu duy trì mức hơn một bàn mỗi trận, Haaland đang sở hữu tốc độ ghi bàn mà ngay cả Ronaldo, Messi hay Mbappe cũng chưa từng đạt được.

Hiệu suất ghi bàn của các chân sút hàng đầu cấp tuyển.