Tâm lý "phải học nhiều hơn"

Đang học lớp 9, Ngô Kim Chi, học sinh Trường THCS Ngô Sĩ Liên (phường Cửa Nam, Hà Nội), ngoài giờ học chính khóa, em tham gia các lớp học thêm môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh.

Học sinh tham gia học thêm ngoài giờ chính khóa để củng cố kiến thức (Ảnh minh họa).

Theo Chi, học thêm giúp em củng cố những phần kiến thức còn yếu, làm quen với các dạng bài và rèn kỹ năng làm bài. Tuy nhiên, lịch học khá dày khiến em ít có thời gian tự ôn tập, nghỉ ngơi.

Không chỉ học sinh, phụ huynh cũng chịu áp lực khi quyết định có nên cho con học thêm hay không. Chị Nguyễn Hồng Nhung, có con đang học THCS tại phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, gia đình đăng ký lớp học thêm trước hết để củng cố kiến thức ở những môn con còn hạn chế. Tuy nhiên, chị cũng không tránh khỏi tâm lý lo lắng khi thấy nhiều học sinh cùng lớp tham gia các lớp học ngoài giờ.

"Có lúc tôi băn khoăn nếu con không học thêm, liệu có theo kịp các bạn hay không?", chị Nhung chia sẻ.

Theo chị, gia đình sẵn sàng điều chỉnh lịch học nếu con quá tải hoặc không còn nhu cầu, thay vì duy trì các lớp đã đăng ký. Chị mong nhà trường nâng cao chất lượng dạy học chính khóa, quan tâm đến học sinh chưa theo kịp chương trình và có hình thức hỗ trợ phù hợp. Khi những vướng mắc được giải đáp ngay trong giờ học, phụ huynh sẽ bớt áp lực phải tìm lớp học thêm cho con.

Thực tế, nhu cầu học thêm thường tăng ở những giai đoạn chuyển cấp hoặc khi học sinh gặp khó khăn trong một số môn học. Hoạt động này có thể giúp các em củng cố kiến thức, làm quen với dạng bài và rèn kỹ năng làm bài. Tuy nhiên, khi điểm số trở thành thước đo chủ yếu, học thêm dễ chuyển từ nhu cầu bổ trợ sang tâm lý phải học nhiều hơn để không thua kém bạn bè.

Anh Nguyễn Minh Quốc (phường Cửa Nam, Hà Nội), có con gái học lớp 6 cho biết, khi con chuyển cấp, anh lo lượng kiến thức và yêu cầu học tập tăng lên sẽ khiến con khó theo kịp chương trình.

Nỗi lo này càng tăng sau bài kiểm tra giữa kỳ vừa qua. Anh Quốc cho biết, bài kiểm tra môn Toán và môn Ngoại ngữ của con đều dưới 5 điểm. Gia đình sau đó tìm gia sư dạy kèm tại nhà, đồng thời đăng ký cho con học bổ trợ để củng cố kiến thức.

Không thể lấy số giờ học thêm làm thước đo

Phân tích về tình trạng lạm dụng học thêm, TS Nguyễn Tùng Lâm, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý giáo dục Việt Nam cho rằng, học thêm xuất phát từ nhu cầu thực tế của người học, nhưng nếu bị lạm dụng có thể làm suy giảm khả năng tự học của các em.

Ông Lâm cũng chỉ ra, tình trạng này có liên quan đến việc giáo dục vẫn nặng về thi cử, điểm số, trong khi chất lượng giữa các trường chưa đồng đều. Khi mong muốn con được học trong môi trường tốt hơn, nhiều phụ huynh có xu hướng đầu tư thêm cho việc học, khiến học sinh phải chịu sức ép về thành tích và cạnh tranh tuyển sinh.

Thầy Phạm Sỹ Cường, Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành (Hà Nội) cho rằng, nhà trường cần nâng cao chất lượng từng giờ học, phát hiện sớm những khó khăn của học sinh để có hình thức hỗ trợ phù hợp, đồng thời trao đổi cụ thể với phụ huynh về sự tiến bộ của con. Khi hiểu đúng năng lực và nhu cầu của con, cha mẹ sẽ có cơ sở lựa chọn việc học thêm phù hợp.

Bên cạnh đó, việc hỗ trợ học sinh cũng cần tính đến kinh phí hợp lý, hợp pháp để ghi nhận thời gian và công sức giáo viên dành cho hoạt động này. Thực tế, giáo viên phải đảm đương nhiều công việc, trong khi thu nhập còn hạn chế.

Ở góc độ giáo viên, cô Tạ Hồng Hạnh, giáo viên Trường THCS Nông Trang (phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ) cho biết, năng lực và tốc độ tiếp thu của học sinh trong cùng một lớp không đồng đều. Có em cần được hướng dẫn thêm ở một số nội dung, nhưng cũng có em hoàn toàn có thể tự học nếu được cung cấp phương pháp và tài liệu phù hợp.

Theo cô Hạnh, điều quan trọng là không để học sinh hình thành suy nghĩ phải học thêm mới có thể hiểu bài hoặc đạt kết quả tốt.

Giáo viên cần tăng cường hỗ trợ trong giờ học chính khóa, hướng dẫn phương pháp tự học và trao đổi với phụ huynh khi nhận thấy học sinh gặp khó khăn. Hiệu quả học tập không chỉ phụ thuộc vào thời lượng học thêm mà còn ở ý thức, sự chủ động và phương pháp học của mỗi em.