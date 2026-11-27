Công an TPHCM (phải) đứng trước cơ hội tích lũy điểm số khi gặp đội áp chót bảng Hoàng Anh Gia Lai.

Công an TPHCM vs HAGL: Chủ nhà cần chắt chịu cơ hội

Cả hai đội cùng bước vào trận đấu với tâm thế cần gượng dậy sau thất bại ở vòng 8. Công an TPHCM thua H. Hà Tĩnh 1-2, còn HAGL nhận thất bại 1-2 trên sân Đ. Thanh Hóa và tiếp tục lún sâu ở nhóm cuối bảng với 6 điểm. Với vị trí thứ 9 cùng 10 điểm, Công an TPHCM đang đứng ở khu vực giữa bảng nhưng khoảng cách với nhóm bám đuổi không quá xa. Lợi thế sân nhà giúp đại diện TPHCM có cơ hội "giải hạn" rõ nét hơn, song sự chắt chiu trong khâu dứt điểm và giữ cự ly đội hình sẽ quyết định liệu họ có tận dụng được sự nôn nóng tìm điểm thoát khỏi khu vực nguy hiểm của HAGL hay không.

Bắc Ninh vs SHB Đà Nẵng: Chẳng ai muốn lún sâu

Đây là màn chạm trán trực tiếp giữa hai đội đang xếp sát nhau ở nửa dưới bảng xếp hạng. SHB Đà Nẵng vừa để thua tối thiểu 0-1 trước Ninh Bình FC và tạm giữ hạng 10 với 9 điểm, trong khi Bắc Ninh FC mới đá 7 trận, có 8 điểm (xếp hạng 11) sau khi nghỉ ở vòng 8. Quãng nghỉ giúp Bắc Ninh FC có thêm thời gian hồi phục và chuẩn bị, đồng thời có điểm tựa sân bãi. Ngược lại, SHB Đà Nẵng cần nhanh chóng xốc lại tinh thần sau trận thua sát nút để tránh bị kéo sâu hơn vào cuộc chiến trụ hạng. Khả năng giải tỏa áp lực của cả hai phụ thuộc lớn vào sự chắc chắn nơi hàng thủ khi đôi bên đều không muốn nhận thêm thất bại.

Hà Nội vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Soán ngôi được không?

Khác với hai cặp đấu trên, trận cầu trên sân Hàng Đẫy là cuộc so tài giữa hai đội đều vừa có chiến thắng ở vòng 8. Hà Nội FC vượt qua TP Đồng Nai 3-1 để nâng tổng điểm lên 12 (hạng 7), còn Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thắng Công an TPHCM 2-1 để vươn lên 14 điểm (hạng 5). Khoảng cách giữa hai đội chỉ là 2 điểm, đồng nghĩa một chiến thắng trên sân nhà sẽ giúp Hà Nội FC trực tiếp vượt qua chính đối thủ trên bảng xếp hạng (tùy thuộc kết quả của các đội xếp lân cận như Đông Á Thanh Hóa). Tuy nhiên, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang sở hữu sự lì lợm và hiệu số dương (+2) so với -2 của Hà Nội FC, nên đội bóng Thủ đô sẽ cần duy trì nhịp độ tấn công và hạn chế sai số để hiện thực hóa mục tiêu bứt lên.