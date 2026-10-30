ECB giữ nguyên lãi suất 2,5%

Trụ sở Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ở Frankfurt (Đức). Ảnh: THX/TTXVN

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh giá năng lượng gia tăng, triển vọng kinh tế châu Âu có dấu hiệu suy yếu và Chủ tịch ECB Christine Lagarde bất ngờ thông báo từ chức sớm.

Trong tuyên bố sau cuộc họp, ECB cảnh báo cú sốc năng lượng kéo dài có thể đẩy lạm phát tăng cao và làm suy yếu tăng trưởng kinh tế. Các điều kiện tài chính cũng thắt chặt hơn kể từ cuộc họp trước, tạo sức ép đối với cả lạm phát và tăng trưởng. Tuy nhiên, ngân hàng chưa đưa ra cam kết về những điều chỉnh chính sách tiếp theo.

ECB hiện theo đuổi cách tiếp cận thận trọng sau 2 lần tăng lãi suất, kể từ khi xung đột tại Iran gây biến động mạnh trên thị trường năng lượng.

Dù lạm phát có nguy cơ tăng lên gần gấp đôi mục tiêu 2%, các nhà hoạch định chính sách chưa nhận thấy dấu hiệu rõ ràng cho thấy giá dầu và khí đốt tăng cao đã lan rộng sang các lĩnh vực khác. Lạm phát cơ bản nhìn chung vẫn ổn định, trong khi tiền lương chưa phản ứng đáng kể với chi phí năng lượng gia tăng.

Thông báo từ chức của bà Lagarde, dự kiến rời nhiệm sở vào tháng 2-2027, cũng thu hút sự chú ý tại cuộc họp, đồng thời mở ra cuộc đua tìm người kế nhiệm. 2 cựu Thống đốc Ngân hàng Trung ương Tây Ban Nha và Hà Lan được xem là những ứng viên hàng đầu.

Cũng trong tuần, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) cũng giữ nguyên lãi suất. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) được dự báo có động thái tương tự trong cuộc họp ngày 30-10.