Dự báo thời tiết 28/3: Miền Bắc mưa diện rộng

2 yếu tố gây mưa cùng lúc hoạt động mạnh dần lên khiến toàn miền Bắc chuyển mưa dông, mưa to tại các tỉnh vùng núi.

Bắt đầu từ chiều qua, vùng mây dông bắt đầu hình thành trên khu vực Tây Bắc Bộ và kéo sang vùng núi Hà Giang, Cao Bằng gây mưa rào ngắt quãng. Đến đêm qua, nhiều điểm vùng núi có mưa vừa, mưa to.

Trong hôm nay, 2 yếu tố gây mưa là rãnh gió Tây trên độ cao 5.000m và hội tụ gió ở độ cao 1.500m đều mạnh lên, khiến vùng mưa mở rộng ra khắp miền Bắc.

Hôm nay miền Bắc có mưa diện rộng

Trong đó mưa vừa, mưa to tập trung chủ yếu ở các tỉnh vùng núi, Hà Nội và các tỉnh đồng bằng có mưa rào nhẹ.

Đáng lưu ý, do mưa vào thời điểm giao mùa nên rất dễ xuất hiện các hình thái thời tiết cực đoan như dông lốc, gió giật mạnh, thậm chí cả mưa đá.

Do có mưa, nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội hôm nay không quá 25 độ, các tỉnh Tây Bắc Bộ ở mức 23-26 độ. Về đêm, toàn miền Bắc se lạnh 18-22 độ C. Mưa sẽ tiếp diễn tại miền Bắc đến hết sáng mai.

Khu vực Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế chỉ có sương mù nhẹ vào sáng sớm, đến trưa chiều trời hửng nắng với nền nhiệt cao nhất đạt 26-29 độ, đêm se lạnh 20-23 độ.

Đà Nẵng – Tây Nguyên nắng lên đều, ngày không mưa. Nhiệt độ cao nhất ở mức 29-32 độ C, về đêm, các tỉnh Đà Nẵng – Bình Thuận mát mẻ 22-25 độ C, Tây Nguyên đêm se lạnh 17-20 độ, riêng Đà Lạt đêm rét sâu 12-13 độ C, ngày se lạnh 25 độ.

Tại Nam Bộ, hôm nay áp cao cận nhiệt đới có xu hướng yếu đi nên nền nhiệt giảm 1-2 độ, số điểm nắng nóng 35 độ chỉ xuất hiện ở Đồng Nai và Bình Phước, còn lại phổ biến 32-34 độ.

M.Anh