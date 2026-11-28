Đảng bộ xã Lao Bảo hiện có 5 đảng bộ trực thuộc cơ sở, 25 chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã, 16 chi bộ trực thuộc đảng bộ trực thuộc cơ sở, với tổng số 721 đảng viên. Ban Thường vụ Đảng ủy xã Lao Bảo đã xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên giai đoạn 2026-2030 nhằm cụ thể hóa công tác kết nạp đảng viên theo tinh thần nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Để bồi dưỡng và tạo nguồn phát triển đảng viên, Đảng bộ xã đã phối hợp với Trung tâm Chính trị xã Khe Sanh tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 87 quần chúng ưu tú; lớp bồi dưỡng đảng viên mới với 35 đảng viên dự bị tham gia.

Trong quá trình triển khai kế hoạch phát triển đảng viên, Đảng bộ xã Lao Bảo có nhiều cách làm hay, mang lại hiệu quả rõ nét. Trong 11 tháng năm 2026, đã thực hiện quy trình kết nạp 40 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 190,5% chỉ tiêu của tỉnh giao (40/21), trong đó 19 đảng viên tuổi 18. Công tác kết nạp đảng viên, đặc biệt là đảng viên tuổi 18 được triển khai sâu rộng tại nhiều thôn, trường học trên địa bàn.

Đảng bộ xã Lao Bảo luôn chú trọng công tác phát triển đảng viên tuổi 18 - Ảnh: N.B

Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Lao Bảo Lê Văn Hiếu cho biết: “Trong 5 năm qua, Chi bộ Trường THPT Lao Bảo đã thực hiện kết nạp Đảng cho gần 50 học sinh tuổi 18 có thành tích học tập, rèn luyện xuất sắc, bảo đảm đúng quy định. Riêng năm 2026, nhà trường đã bồi dưỡng, rà soát lại các tiêu chuẩn, quy định và tiến hành kết nạp Đảng cho 16 học sinh tuổi 18. Thời gian tới, chi bộ cùng nhà trường tiếp tục lập kế hoạch bồi dưỡng tạo nguồn đảng viên, đồng thời rà soát kỹ các tiêu chuẩn, quy định và kết quả học tập, rèn luyện của từng học sinh để xem xét kết nạp Đảng cho các em”.

Em Lê Bá Bảo Minh, cựu học sinh Trường THPT Lao Bảo, hiện là sinh viên năm thứ 1, Trường đại học Sư phạm-Đại học Đà Nẵng chia sẻ: “Sau quá trình nỗ lực học tập, rèn luyện, hăng hái tham gia các hoạt động, phong trào do nhà trường, địa phương tổ chức, phát động và được sự quan tâm của nhà trường, năm 2026, em vinh dự được kết nạp Đảng. Em rất vui và tự hào khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng, đó là động lực để em tiếp tục phấn đấu học tập, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, chính trị, xứng đáng là người đảng viên trẻ gương mẫu, góp sức xây dựng quê hương”.

Để nâng cao hiệu quả công tác kết nạp đảng viên, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Lao Bảo đã chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các phòng, ban, đơn vị, thôn, trường học... trên địa bàn. Theo đó, công tác phát triển đảng viên phải bám sát phương hướng, nhiệm vụ, nghị quyết đại hội Đảng các cấp đề ra. Đồng thời, phải bảo đảm đúng quy trình, nguyên tắc, thủ tục, tiêu chuẩn theo quy định của Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương; chú trọng phát triển cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng bộ.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Lao Bảo, các tổ chức chính trị-xã hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, hội viên; tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước nhằm phát hiện nhân tố tích cực, nhất là đoàn viên, thanh niên, công chức, viên chức, dân quân tự vệ, dự bị động viên có thành tích xuất sắc, gương mẫu đi đầu trong phong trào, có uy tín trong quần chúng nhân dân để bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng.

Tại các thôn, khu vực dân cư đều chú trọng đến việc lựa chọn những công dân ưu tú, gương mẫu điển hình trong phong trào sản xuất, kinh doanh, có tầm ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng để bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp Đảng.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Lao Bảo Trần Bình Thuận, Lao Bảo là một trong những địa phương xếp tốp đầu trong thực hiện chỉ tiêu kết nạp đảng viên của tỉnh giao. Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên được Ban Thường vụ Đảng ủy thường xuyên theo dõi, quản lý, kiểm tra chặt chẽ, bảo đảm đảng viên sau khi kết nạp Đảng luôn giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, thực hiện đúng nhiệm vụ của đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng.

Thời gian tới, Đảng ủy xã Lao Bảo tiếp tục chú trọng công tác phát hiện, lựa chọn nguồn quần chúng tiêu biểu, đặc biệt là đoàn viên tuổi 18 và người đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời quan tâm sát sao và có giải pháp đồng bộ để sẵn sàng tháo gỡ khó khăn phát sinh trong công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, phát triển đảng viên.