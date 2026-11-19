Nghệ sĩ Trần Thị Hội giới thiệu nghề nhuộm với công chúng tại đình Hoa Lộc Thị.

Trong Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026 (từ ngày 13/11 đến 28/11), hàng loạt ngôi đình trong phố cổ biến thành không gian nghệ thuật với dự án “Chuyện đình trong phố” do nghệ sĩ Nguyễn Thế Sơn khởi xướng và giám tuyển. Phố cổ Hà Nội có mật độ di tích dày đặc. Các ngôi đình đều nằm ở vị trí đặc biệt, gắn liền với quá trình hình thành phố nghề xưa, nơi người thợ từ các làng nghề về kinh thành lập nghiệp, mang theo kỹ nghệ và tín ngưỡng thờ tổ nghề quê hương. Nhưng qua thời gian, nhiều nghề cổ truyền “rời xa” phố nghề ngày nay. Đình thờ tổ nghề cũng chìm dần dưới những bộn bề phố phường. Xuất phát từ mong muốn đưa các không gian ấy trở lại với đời sống văn hóa đương đại, dự án “Chuyện đình trong phố” bắt đầu từ những thử nghiệm nghệ thuật tại đình Nam Hương (trưng bày tranh Hàng Trống) năm 2020, nay mở rộng sang nhiều di tích khác.

Đình Hoa Lộc Thị (số 90 phố Hàng Đào, phường Hoàn Kiếm) là nơi gắn với cộng đồng thợ nhuộm từ làng Đan Loan (Hải Dương cũ) từng vắng vẻ, nay trở thành điểm đến của nhiều khách tham quan, nhất là người yêu mến nghề dệt và nhuộm. Câu chuyện về nghề nhuộm được thể hiện qua tranh lụa, vải nhuộm của các nghệ sĩ: Trần Thị Hội, Nguyễn Đức Phương, Phạm Ngọc Trâm. Tại đình, công chúng được tham gia workshop, trải nghiệm nhuộm khăn lụa, trực tiếp tìm hiểu cách tạo màu trên chất liệu truyền thống. Nghệ sĩ Trần Thị Hội cho biết, phố Hàng Đào giờ không còn gia đình nào buôn bán sản phẩm nhuộm xưa. Chị rất vui khi được đem nghề nhuộm đến giới thiệu tại đây với hy vọng, sau triển lãm, workshop, nhiều người sẽ biết, đến và giúp phát triển không gian, giá trị của đình Hoa Lộc Thị.

Một ngôi đình khác là Xuân Phiến Thị (số 4 phố Hàng Quạt, phường Hoàn Kiếm), từng gắn với nghề làm quạt từ làng Đào Xá (Hưng Yên). “Xuân Phiến Thị” có nghĩa là “chợ quạt mùa xuân”, được “quạt một làn gió mới” bằng những sáng tạo nghệ thuật đương đại. Trong không gian đình, chiếc quạt giấy xuất hiện qua tác phẩm hội họa, sắp đặt đèn hình quạt của nghệ sĩ Vũ Xuân Đông cùng những sáng tác nhiếp ảnh và tạo hình trên kim loại. Trong khi đó, đình Phả Trúc Lâm (số 40 phố Hàng Hành, phường Hoàn Kiếm) giúp công chúng tìm hiểu nghề da giày qua các tác phẩm hội họa, nhiếp ảnh và sắp đặt.

Đình Hà Vĩ (11 phố Hàng Hòm, phường Hoàn Kiếm) là nơi nghề sơn mài được giới thiệu qua các sáng tác của nhiều nghệ sĩ, nghệ nhân cùng dụng cụ, chất liệu và sản phẩm ứng dụng. Từ cây nguyên liệu đến tác phẩm hoàn thiện, công chúng có thể hình dung trực quan hành trình tạo nên chất liệu sơn ta và những sản phẩm thủ công truyền thống. Các ngôi đình: Tú Thị (số 2A phố Yên Thái, phường Hoàn Kiếm) gắn với nghề thêu của những người thợ từ làng Quất Động (huyện Thường Tín cũ); Yên Thái (số 8 ngõ Tạm Thương, phường Hoàn Kiếm) lưu giữ câu chuyện về nghề dệt lụa, gắn với câu chuyện về Nguyên phi Ỷ Lan... đều có những hoạt động trưng bày, giới thiệu nghệ thuật gắn với nghề truyền thống.

Giám tuyển Nguyễn Thế Sơn cho biết: “Thông qua hoạt động sáng tạo của dự án, chúng tôi mong muốn làm sống lại những giá trị di sản chưa được nhiều người biết đến. Xa hơn nữa, dự án sẽ đưa không gian đình phố trở lại với vai trò “ngôi nhà chung” của cộng đồng”.