Dalot đã hết cơ hội ở MU?

Dalot không phải là cái tên bất khả xâm phạm ở MU. Ảnh: Reuters.

Theo Football Insider, MU sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị dành cho Diogo Dalot trong năm 2027. Đội chủ sân Old Trafford không còn xem hậu vệ 27 tuổi là nhân tố bất khả xâm phạm. Một mức giá đủ hấp dẫn có thể khiến ban lãnh đạo đồng ý để anh ra đi.

Dalot gia nhập Manchester United từ năm 2018 và còn hợp đồng đến tháng 6/2028. Giá trị chuyển nhượng của tuyển thủ Bồ Đào Nha được ước tính khoảng 30 triệu euro. Nếu bán thành công cầu thủ này, MU sẽ có thêm ngân sách phục vụ kế hoạch tái thiết đội hình.

Động thái trên nằm trong cuộc cải tổ hàng phòng ngự mà đội bóng thành Manchester chuẩn bị triển khai. Theo nguồn tin từ Pháp, ban lãnh đạo MU xác định hai vị trí cần ưu tiên bổ sung là hậu vệ trái và trung vệ. Điều đó đồng nghĩa đội bóng có thể thực hiện nhiều thay đổi nhân sự trong những kỳ chuyển nhượng tới.

Dalot hiện vẫn nằm trong kế hoạch của Michael Carrick. Tuy nhiên, việc MU sẵn sàng đàm phán cho thấy vị thế của hậu vệ người Bồ Đào Nha không còn chắc chắn như trước. Sau nhiều mùa giải gắn bó, Dalot từng có thời điểm trở thành lựa chọn thường xuyên ở hành lang phải. Anh cũng được đánh giá cao nhờ khả năng chơi tốt ở cả hai cánh. Dù vậy, ban lãnh đạo MU dường như muốn làm mới hàng thủ thay vì tiếp tục duy trì bộ khung hiện tại.

Chưa có lời đề nghị cụ thể nào được xác nhận và khả năng Dalot ra đi vẫn phụ thuộc vào diễn biến thị trường chuyển nhượng. Tuy nhiên, việc MU mở cửa đàm phán cho thấy dường như không cầu thủ nào được đảm bảo tương lai trong kế hoạch tái thiết năm 2027.

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