'Đại chiến' thiên thần nội y

Candice Swanepoel (trái) và Joan Smalls cùng xuất hiện tại Victoria’s Secret Fashion Show ngày 18/10. Tuy nhiên, việc hai siêu mẫu không được ghi nhận chụp ảnh chung hay tương tác thân mật phía hậu trường làm dấy lên nghi vấn tình bạn lâu năm đã rạn nứt. Theo Us Weekly, một nguồn tin cho biết Joan chủ động giữ khoảng cách với người bạn cũ trong sự kiện.

Trên trang cá nhân, Swanepoel và Smalls đều chia sẻ khoảnh khắc hậu trường show Victoria’s Secret 2026, nhưng không có bức ảnh nào chụp cùng nhau. Ảnh: IG.

Candice Swanepoel và Joan Smalls được cho là đã duy trì tình bạn khoảng 15 năm, từ những ngày cùng hoạt động trong làng mẫu quốc tế đến khi trở thành những gương mặt quen thuộc của Victoria’s Secret. Cả hai nhiều lần xuất hiện bên nhau trong các sự kiện thời trang, chia sẻ khoảnh khắc thân thiết và cùng hợp tác trong các chiến dịch quảng cáo. Năm 2025, họ tiếp tục góp mặt trong chiến dịch của Anne Klein tôn vinh tình bạn. Quãng thời gian gắn bó lâu dài khiến tin đồn hai siêu mẫu rạn nứt trở thành chủ đề gây chú ý. Ảnh: SI Swimsuit.

Nhân vật được nhắc đến trong những đồn đoán về tình bạn rạn nứt là Tom Brady, huyền thoại bóng bầu dục Mỹ với bảy chức vô địch Super Bowl. Theo Us Weekly, Joan và Brady từng có quan hệ tình cảm không liên tục trong khoảng năm 2023-2024. Tuy nhiên, một nguồn tin khác của tạp chí cho biết hai người chỉ qua lại, chưa chính thức hẹn hò. Ảnh: Getty Images.

Theo nguồn tin của Us Weekly, Joan bất ngờ khi biết Candice hẹn hò Brady, bởi cô từng tâm sự với người bạn thân về mối quan hệ giữa mình và cựu cầu thủ. Nguồn tin mô tả Joan cảm thấy bị phản bội, không chỉ vì người đàn ông liên quan mà còn vì cách một người bạn lâu năm xử lý tình huống. Đây là thông tin từ nguồn ẩn danh, chưa được Joan xác nhận đầy đủ. Ảnh: IG.

Nguồn tin kể Candice từng khuyên Joan cẩn trọng khi qua lại với Brady, một phần vì cuộc hôn nhân của anh với Gisele Bündchen vừa kết thúc. Sau đó, Candice lại được cho là bắt đầu mối quan hệ với chính Brady. Ảnh: Getty Images.

Ngày 24/10, Us Weekly đưa tin Brady và Candice đang hẹn hò. Một nguồn tin nói với People rằng cặp sao bên nhau được vài tháng và dành nhiều thời gian cho nhau. Tuy nhiên, cả hai chưa công khai xác nhận chuyện tình cảm. Ảnh: Getty Images.

Theo ảnh chụp màn hình được truyền thông Mỹ dẫn lại, Joan đáp lại câu hỏi về Candice bằng câu: “Tôi không làm bạn với những kẻ đâm sau lưng”. Cô cũng được cho là đăng tải những lời chỉ trích về sự thiếu tôn trọng và tình bạn kéo dài 15 năm. Các bình luận sau đó bị xóa. Trong bài đăng mới nhất trên Instagram, cô gây chú ý với dòng trạng thái: "Sống thật với bản thân, dù trần trụi đến đâu, cũng sẽ luôn khiến những kẻ đang khoác lên mình lớp vỏ dối trá cảm thấy khó chịu". Ảnh: Getty Images.

Trong phần bình luận dưới bài đăng liên quan đến Candice và Brady, Joan được cho là viết: “Hai từ: Summer House!”. Người hâm mộ lập tức liên hệ với chương trình truyền hình thực tế Mỹ, nơi mâu thuẫn giữa những người bạn xoay quanh chuyện tình cảm từng trở thành chủ đề gây tranh cãi. Dù vậy, lời nhắc này không đủ để xác định chính xác nguyên nhân bất hòa giữa hai siêu mẫu. Ảnh: IG.

Ngày 28/10, đại diện Candice nhấn mạnh nữ người mẫu luôn kín tiếng về đời tư, tập trung nuôi dạy các con và vẫn tôn trọng tình bạn lâu năm với Joan. Tuyên bố không xác nhận cũng không trực tiếp bác bỏ các cáo buộc về chuyện tình cảm. Đây là phản hồi công khai đáng chú ý đầu tiên từ phía Candice giữa lúc tin đồn lan rộng. Ảnh: IG.

Brady kết hôn với siêu mẫu Gisele Bündchen năm 2009 và hai người hoàn tất ly hôn vào năm 2022 sau 13 năm chung sống. Họ có hai con chung. Sự nổi tiếng của Gisele cùng lịch sử hôn nhân với Brady khiến mọi thông tin tình cảm mới của cựu cầu thủ dễ trở thành tâm điểm truyền thông. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng cho thấy Gisele trực tiếp liên quan đến bất đồng giữa Candice và Joan. Ảnh: Getty Images.

Ồn ào giữa Candice Swanepoel và Joan Smalls làm dấy lên tranh luận về girl code - nguyên tắc bất thành văn về lòng trung thành giữa những người bạn gái. Ảnh: Just Jared.