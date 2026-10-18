Cuộc đua níu giữ khán giả

Netflix, dịch vụ phát trực tuyến hàng đầu thế giới của Mỹ, vừa thông báo cắt giảm khoảng 1.000 nhân viên, tương đương 6% nhân sự toàn cầu, chủ yếu ở các bộ phận sản phẩm, công nghệ, pháp lý và nhân sự. Đây là đợt cắt giảm lớn nhất của Netflix kể từ năm 2022 khiến cổ phiếu công ty mất khoảng 40% giá trị trong vòng một năm.

Netflix cũng công bố thay vị trí giám đốc nội dung từ ngày 26-10. Những thay đổi liên tiếp cho thấy Netflix vừa phải kiểm soát chi phí, vừa phải làm mới nội dung để duy trì sự quan tâm của khán giả.

Narnia: The Magician’s Nephew, bộ phim Netflix dự kiến ra rạp từ tháng 2-2027. Ảnh: TELEGRAPH INDIA

Netflix hiện có khoảng 325 triệu thuê bao trên toàn cầu. Để duy trì sức hút và mở rộng nguồn thu, Netflix tiếp tục đầu tư vào các chương trình podcast có hình ảnh, nội dung phát trực tiếp, phim điện ảnh và truyền hình.

Công ty chuẩn bị phát hành bộ phim Narnia: The Magician’s Nephew (tạm dịch Narnia: Cháu trai pháp sư) của đạo diễn Greta Gerwig. Công ty cũng giành quyền phát sóng độc quyền FIFA World Cup 2030 tại Tây Ban Nha và Andorra. Cách Netflix mở rộng danh mục nội dung cho thấy công ty đang tìm kiếm nhiều điểm chạm hơn với khán giả.

Phim chiếu rạp và bóng đá trực tiếp thuộc 2 loại hình khác nhau, nhưng đều có thể tạo sự kiện để khán giả chủ động tìm đến, thay vì chỉ lướt qua danh mục phim có sẵn.

Trong khi đó, Tập đoàn truyền thông giải trí Mỹ Walt Disney cũng đang kết nối hoạt động điện ảnh, truyền hình, phát trực tuyến và trò chơi điện tử trong một cơ cấu quản lý thống nhất.

Với những thương hiệu như Marvel, Star Wars hay các nhân vật hoạt hình lâu đời, giá trị của một câu chuyện có thể tiếp tục được khai thác qua phim chiếu rạp, dịch vụ Disney+, trò chơi và các sản phẩm ăn theo.

Việc kết nối các mảng kinh doanh giúp Tập đoàn truyền thông giải trí Walt Disney kéo dài giá trị thương hiệu, nhưng hiệu quả vẫn phụ thuộc vào chất lượng nội dung và sự đón nhận của khán giả.

Trước đó, ngày 6-10, Hãng phim Paramount thông báo hoàn tất mua lại Hãng Warner Bros.Discovery, hình thành tập đoàn hợp nhất mang tên Skydance. Hai bên có hệ thống hãng phim, dịch vụ phát trực tuyến, mạng truyền hình và danh mục bản quyền, trong đó có HBO, các kênh CBS và CNN.

Skydance đặt mục tiêu tiết kiệm ít nhất 6 tỷ USD chi phí vận hành trong vòng 3 năm, đồng thời duy trì tối thiểu 30 phim chiếu rạp và hơn 180 chương trình truyền hình mỗi năm. Thương vụ này cho thấy các tập đoàn vẫn xem kho nội dung và năng lực sản xuất là tài sản chiến lược, nhưng khai thác trên quy mô lớn hơn.

Tại châu Á, Tập đoàn Sony của Nhật Bản lại chọn phát triển dựa trên cộng đồng người hâm mộ. Ngày 7-10, hai hãng Sony Pictures Entertainment và Sony Interactive Entertainment công bố kế hoạch mở không gian phim hoạt hình Nhật Bản (anime) riêng trên giao diện máy chơi game PlayStation 5 từ mùa xuân 2027, kết nối anime, trò chơi lấy cảm hứng từ anime và dịch vụ Crunchyroll. Nền tảng này có hơn 21 triệu thuê bao trả phí tính đến cuối tháng 3-2026.

Với mô hình ấy, một thương hiệu anime sẽ tiếp tục hiện diện qua nhiều hình thức, từ xem phim đến chơi game, thay vì chỉ tạo doanh thu trong thời hạn cấp phép phát sóng.