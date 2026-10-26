Công nghệ số và bản sắc văn hóa

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút phát động Chương trình “Bản sắc” năm 2026. (Ảnh: TTXVN)

Mới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện (VTC) phát động chương trình “Bản sắc 2026”, đưa những giá trị văn hóa Việt Nam vào sân chơi trực tuyến: www.bansac.vn. Điểm đáng chú ý, “Bản sắc 2026” khuyến khích người tham gia ứng dụng công nghệ số và AI trong dựng hình, tạo hiệu ứng, xử lý hình ảnh, âm thanh… nhằm thể hiện những chủ đề về văn hóa Việt Nam.

Phó Tổng Giám đốc VTC Dương Thế Lương cho biết: Tiếp nối chương trình “Bản sắc 2025”, “Bản sắc 2026” thiết thực lan tỏa nội dung, ý nghĩa của Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Văn hóa cần được thể hiện sinh động trên không gian mạng, nơi mọi người dành nhiều thời gian mỗi ngày trên đó. Sự kết hợp giữa nội dung văn hóa và phương thức truyền thông số hiện đại tạo sân chơi giúp mỗi người dân, nhất là thế hệ trẻ chủ động tìm hiểu, chia sẻ và lan tỏa những câu chuyện văn hóa bằng ngôn ngữ, góc nhìn của mình.

Phó Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Hữu Ngọc cho biết: “Bản sắc 2026” cũng là một chiến dịch truyền thông giúp giới trẻ hiểu hơn về Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 28/2026/ QH16 ngày 24/4/2026 của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam, cùng những chính sách, cơ chế đột phá về phát triển văn hóa, đây cũng là hoạt động truyền thông cao điểm hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Thể lệ chương trình năm nay cho phép sử dụng công nghệ AI trong quá trình sáng tạo vodcast, mô tả hình ảnh. AI giúp các phần thi sinh động, hấp dẫn và có tính tương tác cao hơn, nhưng không thay thế vai trò của con người. Bản sắc là gốc, là giá trị và hồn cốt của dân tộc, trong khi công nghệ là ứng dụng và phương tiện để làm giàu thêm bản sắc.

Nếu như trước đây, các bạn trẻ thường tìm hiểu văn hóa qua sách báo, bảo tàng, di tích, trường học và các cuộc thi kiến thức… thì hiện nay họ cũng nhanh nhạy ứng dụng AI trong học tập, làm việc và sáng tạo. Công nghệ số tạo thêm phương thức tiếp cận văn hóa và hỗ trợ sáng tạo nội dung.

Từ trải nghiệm tham gia “Bản sắc 2025”, Nguyễn Phương Nhi - thí sinh đoạt giải Triển vọng tại phần thi Vodcast “Đối thoại Bản sắc” chia sẻ: “Tham gia chương trình giúp tôi hiểu bản sắc dân tộc là những nếp sống, thói quen trong cuộc sống hằng ngày và cũng là cơ hội để tôi chia sẻ câu chuyện cá nhân, cảm nghĩ về văn hóa dân tộc Việt Nam và lắng nghe câu chuyện của mọi người”.