Công nghệ AI cho trẻ khiếm thính

Cô giáo quan sát bạn Khánh Linh bắt kem trang trí

Em Phạm Hoàng Khánh Linh, học sinh lớp 7, Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa nhập - Cam Ly đang học nghề làm bánh. Dưới sự hướng dẫn của giáo viên dạy nghề, em học các loại bánh từ Âu tới Á, từ bông lan, pizza, bánh dứa… Bằng thủ ngữ (múa tay), em hồ hởi kể về những mẫu bánh đẹp mà em đang học mỗi chiều: “Ngoài giáo viên trên lớp, em còn xem các clip hướng dẫn làm bánh, bắt kem, tạo hình các mẫu bánh đẹp trên mạng internet. Có điều gì chưa hiểu, chỉ cần hỏi các app như ChatGPT hay các trí tuệ nhân tạo khác là được hướng dẫn rất chu đáo”. Khánh Linh là một trong số 160 học sinh khiếm thính đang học chữ, học nghề tại trung tâm.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Minh - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa nhập - Cam Ly thông tin, trung tâm đang nuôi, dạy chữ, dạy nghề cho 270 trẻ khuyết tật, trong đó có 160 trẻ khuyết tật nghe, nói. “Trẻ khiếm thính có khiếm khuyết về nghe, nói; nhưng bù lại, các em có đôi tay rất khéo léo, đôi mắt nhìn màu sắc, nhìn cuộc đời đầy sống động. Để các em phát huy được năng khiếu cũng như có được công việc ổn định, có thể lao động, sản xuất, trung tâm rất chú trọng tới việc dạy các em, nhất là dạy nghề”, bà Nguyễn Thị Ngọc Minh cho biết.

Học sinh khiếm thính mê mải cắt vải ngay trong giờ giải lao

Hiện tại, Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa nhập - Cam Ly đang có nhiều lớp dạy nghề cho học sinh. Từ cắt may, thêu, đan len, pha chế đồ uống… Các lớp đều có giáo viên chuyên môn và máy móc, với những phương pháp dạy học rất chuyên biệt. “Trẻ khiếm thính có đặc thù là học qua hình ảnh trực quan, qua quan sát trực tiếp là chính.

Các em tiếp cận thông tin vẫn khó khăn hơn các bạn. Nhưng, internet và đặc biệt AI đã mở ra cho các em những phương pháp học rất dễ tiếp thu. Như lớp dạy nghề đan len, xưa các em chỉ học truyền tay từ cô - trò. Sau đó, các em có thể lên mạng để tìm thêm thông tin. Nhưng với những hạn chế về giao tiếp khiến các em không dễ để có được thông tin mình muốn”, cô giáo Nguyễn Thị Mai Linh, giáo viên dạy nghề của trung tâm chia sẻ.

Từ AI, các em học được nhiều kỹ thuật móc len sáng tạo

Không chỉ hướng dẫn học sinh phương pháp, kỹ năng sử dụng AI để học nghề, ngay cả học văn hóa, trung tâm cũng ứng dụng AI vào việc dạy và học. Nhiều dự án công nghệ số được triển khai tới học sinh trong các môn học như tiếng Anh, lắp đặt robot, áp dụng các video ngôn ngữ ký hiệu để truyền tải nội dung bài học một cách trực quan, sinh động và phù hợp với đặc thù tiếp nhận của học sinh.

“Trung tâm phối hợp với các tổ chức tài trợ đưa học trò tham dự các trại hè STEM, dưới sự hướng dẫn của các giảng viên, học sinh đã thiết kế và trình bày nhiều mô hình STEM mang tính ứng dụng thực tiễn, cho thấy sức sáng tạo của các em rất lớn”, bà Nguyễn Thị Ngọc Minh chia sẻ.

Lời cảm ơn bằng thủ ngữ của học sinh khiếm thính

Với trẻ khiếm thính, AI đang mở ra một con đường rộng mở, để các em tiếp tục bước đi trên con đường tự lập và hòa nhập.