Gia đình anh Sằm Văn Chuổng, thôn Nà Lịn, được hỗ trợ dê giống, đến nay, đàn dê đã tăng lên gần 40 con mang lại thu nhập ổn định.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, xã Quảng Bạch có trên 3.800 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Tày, Dao và Mông, sinh sống tại 5 thôn, bản.

Với địa bàn rộng, nông, lâm nghiệp là sinh kế chủ yếu, cấp ủy, chính quyền địa phương xác định việc đầu tư cần có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên những công trình, hạng mục thiết yếu, tác động trực tiếp đến đời sống và sản xuất của người dân.

Để tạo động lực phát triển, Quảng Bạch xác định giao thông cần đi trước một bước. Xã tập trung nguồn vốn nâng cấp các tuyến đường liên thôn trọng điểm, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển nông sản và giao thương. Đến nay, tỷ lệ đường liên thôn được cứng hóa trên địa bàn xã cơ bản đạt 90%, tạo điều kiện thuận lợi cho đi lại, giao thương và thúc đẩy phát triển kinh tế.

Cùng với phát triển giao thông, thông qua nguồn vốn từ các dự án thuộc chương trình MTQG, xã hỗ trợ các hộ dân trong phát triển sản xuất. Thực tế tại thôn Nà Lịn, nơi có 135 hộ dân sinh sống, phần lớn các hộ từng gặp khó khăn do thiếu vốn sản xuất, cho thấy: Hơn 10 hộ nghèo, cận nghèo trong thôn đã được hỗ trợ trâu, bò; 17 hộ được hỗ trợ dê giống.

Cùng với hỗ trợ con giống, cán bộ xã thường xuyên bám sát cơ sở, hướng dẫn người dân kỹ thuật xây dựng chuồng trại, chăm sóc vật nuôi và phòng, chống dịch bệnh, giúp các hộ từng bước nâng cao hiệu quả chăn nuôi.

Gia đình anh Sằm Văn Chuổng là một trong những hộ được hưởng lợi từ các chương trình hỗ trợ. Năm 2026, gia đình không chỉ được hỗ trợ sửa chữa nhà ở xuống cấp mà còn được cấp đàn dê 25 con để phát triển kinh tế. Những hỗ trợ thiết thực này giúp gia đình có thêm điều kiện cải thiện cuộc sống, từng bước ổn định sinh kế.

Nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia đã góp phần thay đổi diện mạo nông thôn vùng cao Quảng Bạch.

Song hành với hỗ trợ sản xuất, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát được xã Quảng Bạch triển khai đồng bộ, giúp nhiều hộ có hoàn cảnh khó khăn xây dựng, sửa chữa nhà ở, thay thế những căn nhà xuống cấp bằng công trình kiên cố.

Bà Hà Thị Uyên, thôn Nà Lịn, chia sẻ: Trước đây, nhà tôi xuống cấp nhưng gia đình không có khả năng xây dựng lại. Nhờ được Nhà nước hỗ trợ kinh phí, gia đình đã làm được căn nhà mới kiên cố, giờ mưa bão cũng yên tâm, không còn lo lắng như trước. Qua bình xét, hiện gia đình tôi đã thoát nghèo.

Ông Ma Chí Hiếu, Chủ tịch UBND xã Quảng Bạch, cho biết: Năm 2026, xã Quảng Bạch được giao hơn 16,3 tỷ đồng thực hiện các chương trình MTQG, phấn đấu giải ngân hoàn thành 100% kế hoạch. Bên cạnh đó, xã đang quản lý 28 dự án đầu tư công chuyển giao từ cấp huyện (cũ), với tổng mức đầu tư hơn 241 tỷ đồng. Trong đó, 26 dự án đã quyết toán, 2 dự án chuyển tiếp được bố trí hơn 84,3 tỷ đồng thực hiện trong năm 2026.

Những con đường bê tông rộng mở mái nhà vững chãi và các mô hình sinh kế đang từng ngày tạo nên diện mạo mới ở Quảng Bạch. Các Chương trình MTQG đã góp phần tạo chuyển biến trong đời sống, sản xuất, củng cố niềm tin của đồng bào vùng cao vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.