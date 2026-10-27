Chung tay giữ sạch bản làng

Đông đảo Nhân dân thôn Bắc Nguyên hưởng ứng các đợt vận động ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường

Giữ sạch đường làng, ngõ xóm

Chưa đến 6 giờ sáng, từng nhóm phụ nữ thôn Bắc Nguyên đã có mặt tại các tuyến đường được phân công. Người cầm chổi quét dọn, người thu gom rác, người phát quang cỏ dại, khơi thông dòng chảy. Khoảng 1 giờ sau, chị em trở về nhà, chuẩn bị cho một ngày làm việc trên những vườn cà phê, sầu riêng. Hoạt động này được tổ chức định kỳ 1 lần/tháng hoặc trước các dịp lễ, ngày kỷ niệm của đất nước.

Chị Trương Thị Mài - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Bắc Nguyên cho biết, hiện cả thôn có 184 hộ với 1.092 nhân khẩu, 100% là người dân tộc Mông. Phần lớn người dân sống bằng nghề nông, công việc thường ngày gắn với vườn cà phê, sầu riêng. Vì vậy, các hoạt động của chi hội thường diễn ra vào sáng sớm để mọi người có thể góp sức vì việc chung mà không ảnh hưởng nhiều đến công việc gia đình. “Chị em rất thoải mái với việc dậy sớm hơn để làm việc cộng đồng. Mỗi lần ra quân có cả trăm người tham gia nên công việc thường hoàn thành trong thời gian ngắn”, chị Mài chia sẻ.

Ý thức bảo vệ môi trường của người dân ngày một nâng lên.

Tinh thần tự giác của bà con ngày càng rõ. Nếu một người bận việc không thể tham gia, gia đình thường cử người khác đi thay. Nhờ vậy, việc giữ gìn cảnh quan chung có thêm sự chung tay của nhiều thành viên trong thôn. Trước đây, rác sinh hoạt và bao bì thuốc bảo vệ thực vật đôi khi bị vứt trước cửa nhà, dọc hàng rào, lối đi hoặc ven đường. Qua thời gian tuyên truyền, vận động và tổ chức các hoạt động vệ sinh, tình trạng này đã giảm đáng kể. Theo đánh giá của chị Mài, mức độ cải thiện đạt khoảng 80 - 90%. Sự chuyển biến ấy diễn ra cùng với những đổi thay trong đời sống ở Bắc Nguyên. Sau nhiều năm lập nghiệp trên vùng đất Đam Rông, cuộc sống của đồng bào Mông từng bước ổn định, nhiều ngôi nhà mới khang trang được dựng lên. Cùng với điều kiện sống tốt hơn, người dân cũng quan tâm nhiều hơn đến không gian sinh hoạt của gia đình và cộng đồng.

Thay đổi từ nếp sinh hoạt

Với phụ nữ trẻ như chị Hoàng Thị Xay (sinh năm 2001), tham gia các buổi vệ sinh môi trường là việc làm quen thuộc mỗi khi thôn hoặc xã phát động. Chị cho rằng, giữ gìn nơi ở sạch sẽ trước hết giúp gia đình có không gian sinh hoạt tốt hơn, đồng thời tạo môi trường lành mạnh cho con cháu sau này. Theo chị Xay, trước đây, khi cuộc sống còn nhiều khó khăn, một số người chưa thực sự chú trọng đến việc bảo vệ môi trường. Khi hiểu rõ hơn những lợi ích thiết thực, các gia đình trẻ như chị có thêm động lực thay đổi thói quen. Với chị, đây không phải việc của riêng ai mà liên quan trực tiếp đến sức khỏe, cuộc sống của mỗi gia đình và cả cộng đồng.

Phụ nữ thôn Bắc Nguyên giữ gìn vệ sinh môi trường.

Bà Nguyễn Thị Hương - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đam Rông 2 cho biết, bên cạnh các đợt ra quân dọn vệ sinh, hội phối hợp với các tổ chức, đoàn thể tuyên truyền, vận động người dân phân loại rác tại nguồn. Việc tuyên truyền hướng đến cả gia đình, khuyến khích mỗi thành viên cùng thực hiện, góp phần xây dựng cảnh quan khu dân cư sạch đẹp hơn.

Tuy nhiên, theo chị Trương Thị Mài, công tác bảo vệ môi trường ở Bắc Nguyên vẫn còn những khó khăn. Hiện thôn chưa có thùng rác công cộng và đơn vị thu gom rác tập trung. Phần lớn rác thải được các gia đình phân loại, sau đó tự xử lý bằng cách chôn lấp hoặc đốt tại một số khu vực. Vì vậy, bên cạnh việc nâng cao ý thức người dân, tổ chức thu gom và xử lý rác phù hợp vẫn là vấn đề cần được quan tâm.