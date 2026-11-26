PSG và Real Madrid hiện là một trong hai đội toàn thắng vòng phân hạng Champions League mùa này và cùng nhau xếp ở vị trí số 1 (PSG) và số 2 (Real) trên BXH sau lượt đấu thứ 4. Ở lượt đấu thứ 5, Real đá sớm hơn nên “Kền kền trắng” đã “tranh thủ” soán ngôi đầu của “Gã nhà giàu” nước Pháp, khi giành chiến thắng đậm trước PSV Eindhoven với tỉ số 5-1. Do vậy, PSG sẽ tập trung vào nhiệm vụ giành trọn 3 điểm trước AS Roma tại Parc des Princes vào rạng sáng 26/11 với mục tiêu lấy lại ngôi đầu. Trước màn đón tiếp đại diện Italia, trên sân nhà PSG có 5 chiến thắng liên tiếp trước những đối thủ mạnh như Barca, Bayern Munich, Liverpool và Chelsea. Lối chơi pressing cường độ cao, khả năng khai thác hiệu quả khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương giúp đội bóng thành Paris trở thành mối đe dọa lớn với mọi hàng phòng ngự tại châu Âu. Tuy nhiên, vào rạng sáng 26/11, trước một AS Roma thi đấu đầy quả cảm, “Gã nhà giàu” nước Pháp phải chấp nhận một trận hòa với tỉ số 2-2.

Về phía AS Roma, đại diện đến từ Italia cũng không phải đối thủ dễ bị bắt nạt. Dưới sự dẫn dắt của HLV Gian Piero Gasperini, Roma đang xây dựng lối chơi giàu năng lượng, đề cao tính tổ chức và khả năng chuyển đổi trạng thái. Đội khách sở hữu nhiều nhân tố có thể tạo ra khác biệt, đặc biệt trong những tình huống phản công. Sự khó chịu của AS Roma thể hiện khi đội bóng áo bã trầu hiện mới chỉ thua 1 trận duy nhất, hòa 1 và thắng tới 6 trong 8 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Tuy nhiên tại Champions League mùa này, AS Roma lại có kết quả không được tốt, khi mới giành được 1 chiến thắng sau 4 lượt trận tại vòng phân hạng. Nhận định cho thấy, trong chuyến hành quân đến Parc des Princes, Roma có thể không áp đảo PSG về thời lượng kiểm soát bóng, nhưng những pha phản công tốc độ của hàng công sẽ là yếu tố có thể tạo ra đột biến của đại diện Italia. Và ở lượt trận thứ 5, dù phải đối mặt với PSG đang có phong độ ấn tượng cùng với lợi thế sân nhà, nhưng AS Roma đã xuất sắc cầm hòa nhà ĐKVĐ với tỉ số 2-2.

Bất ngờ diễn ra ngay ở phút thứ 5, khi Roma có bàn thắng mở tỉ số. Tình huống pressing tầm cao của Mario Hermoso giúp anh đoạt bóng từ Maghnes Akliouche. Sau đó, Matias Soule đi bóng bên cánh trái và chuyền ngược từ sát đường biên ngang, để Hermoso băng vào dứt điểm thành bàn. Phải đến phút 32, PSG mới có bàn gỡ. Từ tình huống phạt góc, hàng thủ Roma thả lỏng Illia Zabarnyi, để cầu thủ này thoải mái đánh đầu cận thành ghi bàn gỡ hòa. Tỉ số 1-1 được giữ nguyên cho đến khi hiệp 1 kết thúc.

Bước sang hiệp hai, Roma tiếp tục thi đấu đầy khó chịu và tạo ra không ít tình huống nguy hiểm. Thậm chí đại diện đến từ Italia đã đưa được bóng vào lưới PSG nhưng bàn thắng không được công nhận sau khi trọng tài tham khảo VAR. Trong thế trận giằng co giữa 2 đội, những tình huống tạo nên bàn thắng đều đến từ những quả phạt penalty. Đầu tiên là Dembele đánh bại Svilar trên chấm 11m để đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn 2-1. Sau đó cũng từ quả phạt đền, nhưng lần này AS Roma được hưởng và đến lượt Donyell Malen thực hiện thành công, ấn định tỷ số hòa 2-2. Với trận hòa này, PSG chính thức mất ngôi đầu về tay Real Madrid.