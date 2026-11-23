Theo InsideEVs, lịch sử phát triển xe điện của thương hiệu Kia bắt đầu từ cách đây 40 năm. Mẫu xe điện đầu tiên của Kia ra mắt vào năm 1986, thực chất được “điện hóa” từ nguyên mẫu xe van động cơ đốt trong mang tên Besta.

Bản thân Kia Besta cũng là cái tên đóng vai trò quan trọng trong lịch sử phát triển thương hiệu Kia. Mẫu xe này là dòng xe van đầu tiên do Kia tự phát triển nội bộ, thay thế cho Bongo dựa trên nền tảng vay mượn từ Mazda.

Ngay trước thềm Asian Games 1986, Kia đã quyết định phát triển một mẫu xe phục vụ truyền hình cho nội dung chạy marathon. Yêu cầu tiên quyết là mẫu xe có thể bám sát tốc độ của các vận động viên, chở theo thiết bị bấm giờ cùng máy quay, đồng thời không phát thải để tránh ảnh hưởng đến vận động viên.

Kia sau cùng chọn phương án tháo bỏ động cơ diesel 2.0L nguyên bản trên Besta, thay thế bằng một motor điện cùng hệ thống ắc quy chì-axit có tổng dung lượng 35 kWh.

Xe van điện Kia Besta EV phục vụ Asian Games 1986. Ảnh: Kia.

Phạm vi hoạt động của xe không quá ấn tượng, nhưng đủ để hoàn thành trọn vẹn cự ly marathon, tức xấp xỉ 42,2 km, chỉ với một lần sạc. Hyundai cho biết xe có phạm vi hoạt động tối đa khoảng 120,7 km, tốc độ tối đa ở mức xấp xỉ 90 km/h. Mẫu xe này sau đó tiếp tục xuất hiện tại Olympics Seoul 1988.

Khi đó, Kia tuyên bố Besta EV là mẫu xe điện đầu tiên của Hàn Quốc. Thương hiệu này tiếp tục phát triển các nguyên mẫu xe điện khác như Sonata EV năm 1991 và Excel năm 1992.

Đến năm 1993, hatchback Pride EV trở thành xe điện đầu tiên của Hàn Quốc được cấp chứng nhận bán thương mại, dù không được đưa vào sản xuất hàng loạt. Mẫu xe này, vốn có thể quen thuộc với nhiều người với tên gọi Ford Festiva gắn động cơ xăng, được trang bị gói pin dung lượng ước tính 17,4 kWh, đi cùng các tấm pin năng lượng mặt trời mà Kia cho biết có thể bổ sung gần 16 km phạm vi hoạt động.

Mẫu xe điện sản xuất thương mại thực thụ đầu tiên của Kia là Ray EV, ra mắt vào năm 2011. Xe sử dụng bộ pin dung lượng 16,4 kWh và đạt phạm vi hoạt động gần 139 km. Đến năm 2014, Soul EV ra mắt thị trường và trở thành xe điện Kia đầu tiên đặt chân tới Mỹ.

Hãng xe Hàn Quốc mất thêm 4 năm để đi từ Soul EV với tầm hoạt động xấp xỉ 150 km đến Niro EV có thể chạy tối đa 383 km/lần sạc.

Kia EV9 là một trong những sản phẩm xe điện hiện hữu của thương hiệu Hàn Quốc. Ảnh: Kia.

Ở thời điểm hiện tại, mảng xe điện của Kia đã khá phát triển với danh mục sản phẩm đa dạng gồm EV2, EV3, EV4, EV5, EV6 và EV9, phục vụ đa dạng nhu cầu khách hàng.

Sau 40 năm kể từ màn ra mắt Besta, Kia cũng chính thức quay trở lại phân khúc xe van thuần điện với Kia PV5. Mẫu xe van điện có thể chạy tối đa 415 km/lần sạc theo chuẩn WLTP. Kia cho biết PV5 thu về doanh số khoảng 57.000 xe sau 14 tháng đầu tiên có mặt trên thị trường.