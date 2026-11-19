Từ Lionel Messi, Declan Rice đến Erling Haaland, nhiều ngôi sao bóng đá xuất hiện cùng những chiếc túi Hermès cỡ lớn, biến phụ kiện xa xỉ thành điểm nhấn trong phong cách ngoài sân cỏ. Tuy nhiên, không ít thiết kế được gọi là Birkin thực chất thuộc dòng Haut à Courroies (HAC).

Mẫu túi du lịch có lịch sử lâu đời hơn, với phom dáng cao và cấu trúc khác biệt của thương hiệu đồ da cao cấp Hermès. Dòng sản phẩm này được lòng nhiều cầu thủ, trở thành một trong những biểu tượng thời trang của làng bóng đá.

Messi và Virgil van Dijk đều từng xách túi Hermès HAC khi xuất hiện ngoài sân cỏ, tạo ra những khoảnh khắc thời trang đáng chú ý. Ảnh: X.

Chiếc túi HAC bị nhầm là Birkin

Trong những lần xuất hiện tại sân bay, khu tập luyện hay trước các trận đấu, Lionel Messi, Declan Rice và Virgil van Dijk đều từng được ghi nhận mang túi Hermès cỡ lớn.

Những chiếc túi có phom dáng cứng cáp, tay cầm ngắn và kích thước nổi bật nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới mộ điệu. Món đồ tạo nên một hình ảnh thời trang quen thuộc, bên cạnh trang phục thể thao và đồ may đo của các cầu thủ.

Tuy nhiên, theo Privé Porter, đơn vị chuyên kinh doanh túi Hermès xa xỉ trên thị trường thứ cấp, nhiều thiết kế thường bị nhầm lẫn là Birkin, thực chất thuộc dòng Haut à Courroies (viết tắt là HAC). Đây là mẫu túi có lịch sử lâu đời hơn Birkin, với phom cao, tay cầm ngắn và kích thước lớn, thường từ 40 cm đến hơn 50 cm.

HAC ra đời từ hơn một thế kỷ trước, ban đầu được Hermès thiết kế để đựng dụng cụ cưỡi ngựa và vật dụng phục vụ những chuyến đi. Trong khi đó, mẫu Birkin nổi tiếng được giới thiệu vào năm 1984. Hai dòng túi có chung ngôn ngữ thiết kế của nhà mốt Pháp, nhưng khác nhau về tỷ lệ và mục đích sử dụng ban đầu.

Điểm khác biệt dễ nhận thấy nằm ở hình dáng. HAC thường cao và mang tinh thần kiến trúc rõ rệt hơn. Trong khi đó, Birkin có tỷ lệ thân túi rộng ngang. Kích thước lớn của HAC cũng khiến mẫu túi này phù hợp với vai trò hành lý du lịch, thay vì chỉ là phụ kiện đi kèm trang phục.

Sự nhầm lẫn giữa 2 dòng túi phần nào nằm ở sức ảnh hưởng của cái tên Birkin trong văn hóa thời trang. Tên gọi này dần vượt khỏi phạm vi một mẫu túi cụ thể, trở thành cách nhiều người liên tưởng đến những chiếc túi Hermès đắt đỏ, có cấu trúc cứng cáp và giá trị sưu tầm cao.

Theo Privé Porter, Messi từng gây chú ý khi mang một chiếc Cargo HAC. Declan Rice xuất hiện với HAC màu xanh Bleu làm từ vải toile, trong khi Virgil van Dijk được bắt gặp cùng mẫu túi màu xám.

Rayan Cherki lựa chọn HAC màu vàng bằng da Togo, còn Youri Tielemans và Eduardo Camavinga cũng từng phối những chiếc HAC với trang phục đời thường hoặc đồ may đo.

Những hình ảnh này góp phần đưa HAC trở thành một trong những phụ kiện được chú ý trong phong cách sân bay của giới cầu thủ. Thay vì lựa chọn balo hoặc túi thể thao thông thường, các ngôi sao mang theo những thiết kế xa xỉ có kích thước lớn, vừa đáp ứng nhu cầu di chuyển vừa tạo điểm nhấn cho diện mạo.

Dòng Haut à Courroies thường bị nhầm là Birkin. Ảnh: Hermès.

Xu hướng túi xa xỉ của cầu thủ

Erling Haaland là một trong những cái tên khiến xu hướng túi Hermès cỡ lớn được chú ý rộng rãi. Tại World Cup 2026, tiền đạo người Na Uy gây chú ý với bộ sưu tập túi Hermès, bao gồm mẫu HAC 50 Endless Road màu Gris Perle thuộc dòng sản phẩm hiếm. Theo The National, thiết kế này được rao bán trên thị trường thứ cấp với mức giá khoảng 45.000-60.000 USD.

Haaland không phải trường hợp duy nhất. Tại World Cup 2026, Ousmane Dembélé được bắt gặp cùng một chiếc HAC da Togo màu đen, trong khi David Alaba xuất hiện với phiên bản HAC 50 Multi-Pocket màu đen. Ollie Watkins chọn mẫu màu be, còn Virgil van Dijk cũng được ghi nhận mang túi Hermès cỡ lớn.

Theo GQ, trước World Cup 2026, những bức ảnh ghi lại cảnh các đội tuyển di chuyển đến địa điểm thi đấu cho thấy sự thay đổi trong cách cầu thủ lựa chọn hành lý.

Những chiếc túi du lịch cỡ lớn, từ Hermès đến Louis Vuitton, trở thành điểm nhấn bên cạnh trang phục thể thao và đồ may đo. Vogue cũng từng gọi đây là thời kỳ của “power bag” dành cho nam giới, khi những chiếc túi xa xỉ được sử dụng như một phần quan trọng trong phong cách cá nhân.

Erling Haaland nhiệt tình lăng xê mẫu HAC, thường xuyên ứng dụng dòng túi này trong đời sống hàng ngày. Ảnh: @erling/IG.

Sức hút của HAC nằm ở sự kết hợp giữa công năng và tính nhận diện. Kích thước lớn cho phép đựng nhiều vật dụng khi di chuyển, trong khi chất liệu da, cấu trúc và các chi tiết đặc trưng của Hermès tạo nên diện mạo khác biệt.

Với những cầu thủ thường xuyên di chuyển giữa sân bay, khách sạn và địa điểm thi đấu, mẫu túi này phù hợp với bối cảnh sử dụng thực tế, đồng thời thể hiện lựa chọn thời trang cá nhân.

Bên cạnh đó, túi Hermès còn gắn với văn hóa sưu tầm hàng xa xỉ. Những mẫu hiếm, chất liệu đặc biệt hoặc có cấu trúc khác thường luôn được chú ý trên thị trường thứ cấp.

Privé Porter cho rằng mức độ khan hiếm của HAC khiến dòng túi này có sức hấp dẫn riêng với giới sưu tầm. Tuy nhiên, giá trị bán lại còn phụ thuộc vào mẫu túi, tình trạng, chất liệu và nhu cầu thị trường. Không phải mọi thiết kế đều tăng giá theo thời gian.

Việc các cầu thủ mang HAC cũng diễn ra trong bối cảnh phụ kiện xa xỉ dành cho nam giới ngày càng được quan tâm. Túi xách thiết kế trở thành món đồ nổi bật trong phong cách của vận động viên, diễn viên và nhạc sĩ.