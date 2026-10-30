Chi hội mạnh, phong trào mạnh

Chi hội Phụ nữ tổ dân phố 12, phường An Tường đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn hội viên tiếp cận kỹ năng số.

Đổi mới cách làm để thu hút hội viên

Ở thôn Bó Ngoạng, xã Minh Quang, chị Phùng Thị Tâm là một chi hội trưởng năng động, sáng tạo trong tổ chức hoạt động Hội. Chị chú trọng đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, gắn hoạt động Hội với hỗ trợ phát triển kinh tế, gìn giữ văn hóa truyền thống.

Chị Tâm đã thành lập, duy trì nhóm cùng sở thích thêu, dệt thổ cẩm dân tộc Dao với 8 thành viên. Không chỉ gìn giữ nghề truyền thống, các thành viên còn chủ động sáng tạo mẫu mã, quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội, tham gia các gian hàng, chợ phiên. Từ mô hình, mỗi thành viên có thêm thu nhập từ 3 đến 5 triệu đồng/tháng.

Cùng với đó, chi hội đã giúp 6 hộ gia đình do phụ nữ làm chủ thoát nghèo, thoát cận nghèo bền vững; hỗ trợ 12 hộ hội viên đạt các tiêu chí theo chương trình triển khai; vận động chị em đóng góp hàng trăm ngày công xây dựng, duy trì 2 tuyến đường hoa dài 200 mét.

Tại thôn Nà Đồng, xã Yên Minh, chị Vàng Thị Bích tập hợp hội viên thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao. Chi hội duy trì 2 nhóm phụ nữ hát tiếng địa phương với 25 thành viên và một đội bóng chuyền hơi. Từ những buổi giao lưu, sinh hoạt, chị lồng ghép tuyên truyền, vận động phụ nữ chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế gia đình.

Chị Bích còn thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời hỗ trợ những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Chính sự gần gũi, sâu sát ấy giúp chị tạo được niềm tin, thu hút chị em tích cực tham gia hoạt động Hội.

Không chỉ tập hợp hội viên, các chi hội trưởng còn là lực lượng trực tiếp vận động phụ nữ tham gia giải quyết những vấn đề tại cộng đồng, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Chị Vàng San Mẩy, thôn Lùng Vái, xã Mèo Vạc, đã tổ chức 18 cuộc tuyên truyền tập trung vào nhiệm vụ công tác Hội, phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, mua bán người, chăm sóc và bảo vệ trẻ em.

Từ công tác vận động, hội viên đóng góp 125 ngày công vệ sinh đường làng, ngõ thôn; 130 ngày công giúp các gia đình khó khăn cấy lúa, chăm sóc ngô. Chi hội còn duy trì mô hình “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng”, góp phần bảo vệ phụ nữ, trẻ em. Với những hoạt động thiết thực, chi hội kết nạp thêm 12 hội viên, nâng tổng số lên 183 người.

Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh từ chi hội

Trong 6 tháng đầu năm 2026, các cấp Hội đã kết nạp 2.119 hội viên mới, góp phần trẻ hóa đội ngũ hội viên và tăng cường sức lan tỏa của tổ chức Hội trong cộng đồng. Các cấp Hội cũng chú trọng phát triển hội viên danh dự nhằm huy động trí tuệ, kinh nghiệm và nguồn lực xã hội đồng hành với công tác Hội. Các cấp Hội trong tỉnh công nhận thêm 120 hội viên danh dự, nâng tổng số lên 1.129 người. Đây là lực lượng có uy tín, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế và chăm lo phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của tổ chức Hội trong cộng đồng.

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Hội LHPN, các cấp Hội đã chủ động, sáng tạo, bám sát nhiệm vụ chính trị địa phương và nhu cầu thực tiễn của hội viên để tổ chức hoạt động phù hợp với từng địa bàn, từng nhóm đối tượng, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Kết quả toàn tỉnh đã triển khai 187 công trình, phần việc, mô hình thiết thực gắn với phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đáng chú ý, có 30 chi hội trưởng được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, thể hiện sự ghi nhận đối với những đóng góp của đội ngũ cán bộ Hội ở cơ sở.

Tuy nhiên, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh cũng nhìn nhận công tác tập hợp, vận động phụ nữ tại một số địa bàn vùng sâu, vùng xa còn khó khăn; điều kiện tiếp cận thông tin chưa đồng đều, cơ sở vật chất và hạ tầng công nghệ thông tin còn hạn chế. Đội ngũ cán bộ Hội cơ sở phần lớn kiêm nhiệm, khối lượng công việc nhiều, trong khi chế độ hỗ trợ còn khó khăn.

Từ thực tế đó, Hội LHPN tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động cơ sở, tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho chi hội trưởng; đồng thời gặp mặt, tuyên dương chi hội trưởng phụ nữ thôn, tổ dân phố trong năm 2026. Đây là những giải pháp quan trọng nhằm động viên, nâng cao năng lực và phát huy vai trò đội ngũ cán bộ Hội gần dân, sát dân.