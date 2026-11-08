'Chị chị em em 3' thu 100 tỷ đồng

Tối 7/11, theo số liệu từ Box Office Vietnam, Chị chị em em 3 chính thức cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng sau hơn một tuần phát hành. Đây là phim Việt thứ 12 ra mắt trong năm 2026 gia nhập nhóm tác phẩm có doanh thu trăm tỷ.

Riêng trong ngày 7/11, bộ phim bỏ túi khoảng 4,9 tỷ đồng, bán ra hơn 52.600 vé trên gần 2.600 suất chiếu, trung bình khoảng 20 vé mỗi suất. Tác phẩm đứng thứ hai bảng tổng sắp doanh thu ngày, xếp sau bom tấn Nhật Bản Godzilla trừ không, bộ phim thu hơn 6,3 tỷ đồng.

Chị chị em em 3 cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng sau hơn một tuần phát hành.

Trước đó, Chị chị em em 3 có khởi đầu khá thuận lợi khi dẫn đầu phòng vé ngay trong ngày chiếu sớm 29/10. Theo thống kê, riêng ba ngày cuối tuần mở màn, tác phẩm thu hơn 53,6 tỷ đồng. Phim sau đó nhanh chóng vượt mốc 90 tỷ đồng sau một tuần phát hành.

Tuy nhiên, Chị chị em em 3 bắt đầu giảm nhiệt khi vấp phải làn sóng đánh giá tiêu cực. Đến ngày 7/11, lượng suất chiếu của phim giảm xuống còn gần 2.600 suất, tương đương mức giảm khoảng 50% so với giai đoạn cao điểm. Tốc độ kiếm tiền cũng chững lại đáng kể.

Bên cạnh phản ứng trái chiều từ khán giả, tác phẩm còn đối mặt với sức ép cạnh tranh khi nhiều phim mới gia nhập đường đua phòng vé. Đáng chú ý nhất là Godzilla trừ không của đạo diễn Takashi Yamazaki, vừa ra mắt đã vượt qua Chị chị em em 3 trên bảng xếp hạng doanh thu ngày. Trong khi đó, Bò sữa bay của đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt cũng được phân bổ hơn 2.000 suất chiếu/ngày, khiến cuộc cạnh tranh suất chiếu trở nên gay gắt hơn.

Phim đang giảm nhiệt nhanh chóng, còn khoảng 50% so với giai đoạn cao điểm.

Chị chị em em 3 do Nguyễn Hữu Hoàng đạo diễn, lấy bối cảnh vùng Kinh Bắc xưa, xoay quanh cuộc hôn nhân giữa Thị Mầu (Kỳ Duyên) và Văn Tài (Quốc Anh). Mọi chuyện trở nên phức tạp khi Thị Liễu (Lan Ngọc), chị họ của Mầu, trở về quê cùng chồng là Văn Cường (Steven Nguyễn). Cuộc hội ngộ khiến mối tình dang dở giữa Liễu và Tài trỗi dậy, kéo theo hàng loạt mâu thuẫn, ghen tuông và những màn trả thù.

Ngay sau khi ra mắt, bộ phim vấp phải làn sóng tranh cãi về kịch bản và thông điệp. Nhiều khán giả cho rằng tác phẩm có cách khai thác chuyện ngoại tình thiếu thuyết phục, thậm chí cổ xúy cho sự phản bội và hạ thấp hình ảnh phụ nữ. Những phân đoạn thân mật, đánh ghen cùng cách giải quyết xung đột cũng bị nhận xét khiên cưỡng.

Ở khía cạnh chuyên môn, Chị chị em em 3 ghi điểm nhờ phần hình ảnh bắt mắt, bối cảnh và phục trang được đầu tư công phu. Diễn xuất của Lan Ngọc cũng nhận được một số phản hồi tích cực. Song, kịch bản nhiều lỗ hổng, tâm lý nhân vật thiếu nhất quán khiến câu chuyện khó thuyết phục số đông.