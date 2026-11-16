Chắp cánh những ước mơ âm nhạc

Thí sinh Thào Thị Mai Lan

Những sắc màu âm nhạc

Với chủ đề “LTV - Điểm hẹn tài năng âm nhạc”, Liên hoan do Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, tạo sân chơi cho các bạn trẻ yêu ca hát, hướng đến phát hiện, bồi dưỡng các giọng ca triển vọng, từng bước tiếp cận môi trường biểu diễn chuyên nghiệp.

Không khí tại 2 điểm thi Phan Thiết và Đà Lạt luôn sôi nổi, hào hứng. Mỗi thí sinh trình bày một ca khúc tự chọn với các dòng nhạc cách mạng, nhạc truyền thống đương đại, mang âm hưởng dân ca đan xen với nhạc trẻ, tạo nên không gian biểu diễn nhiều màu sắc.

Để có những tiết mục trên sân khấu là quá trình chuẩn bị, tập luyện và mong muốn được thể hiện bản thân. Có thí sinh đã nhiều lần tham gia các cuộc thi ca hát, nhưng cũng có người lần đầu vượt qua sự rụt rè để đứng trước ban giám khảo và khán giả. Thí sinh Trần Đình Thục (sinh năm 2000, TP Hồ Chí Minh) cho biết, đây là lần thứ 3 tham gia các cuộc thi ca hát. Với Thục, mỗi sân chơi là một cơ hội để tích lũy kinh nghiệm, hoàn thiện kỹ năng và thử thách bản thân ở những môi trường biểu diễn mới.

Thí sinh Trương Quốc Cường (sinh năm 2006, phường Bình Thuận) chia sẻ: “Em nghĩ đây là sân chơi thú vị dành cho những người có đam mê ca hát. Đặc biệt, các bạn trẻ như em có cơ hội cọ xát, học hỏi, phát triển con đường ca hát và đóng góp cho đời sống văn hóa, nghệ thuật của địa phương”.

Tinh thần nhiệt huyết cũng được thể hiện qua nhiều tiết mục: Võ Đỗ Thiên Vũ (sinh năm 2003, phường Hàm Thắng) gây ấn tượng với ca khúc “Việt Nam tôi”. Hình ảnh thí sinh khoác trên mình lá cờ đỏ sao vàng khi biểu diễn đã góp phần đẩy cảm xúc tiết mục lên cao, để lại ấn tượng sâu sắc với khán giả.

Hai anh em song sinh Nguyễn Song Toàn và Nguyễn Song Tấn (sinh năm 2005, phường Lâm Viên - Đà Lạt) cũng mang đến nét thú vị riêng khi biểu diễn hai dòng nhạc khác nhau. Đặc biệt, Song Tấn thể hiện ca khúc “Son” với phong cách hồn nhiên, tươi vui, khả năng làm chủ sân khấu, được Ban giám khảo đánh giá cao.

Thí sinh Ka My Nhã

Thí sinh Ka My Nhã (sinh năm 2004, xã Đạ Huoai 2) khuấy động không gian bằng chất giọng nồng nhiệt trong ca khúc “Ngọn lửa cao nguyên”. Với Nguyễn Thị Thu Thảo (sinh năm 1992, phường B’Lao) mang đến sự trong trẻo, cao vút qua “Cô gái vót chông”. Thào Thị Mai Lan (sinh năm 1993, xã Bảo Lâm 1) thì chinh phục người nghe bằng giọng hát dày, cao, đầy nội lực. Còn thí sinh Lê Văn Đông (phường Lang Biang - Đà Lạt) thể hiện ca khúc “Mẹ tôi” của nhạc sĩ Trần Tiến bằng cách hát truyền cảm, giàu tình cảm. Riêng Nguyễn Văn Lộc đến từ TP Hồ Chí Minh gây ấn tượng với phần trình diễn ca khúc “Người là niềm tin tất thắng”, cho thấy sự chỉn chu trong cách thể hiện và bản lĩnh sân khấu.

Nhiều thí sinh là học sinh, sinh viên lần đầu tiên bước ra khỏi sân khấu học đường để thử sức ở một sân chơi rộng lớn. Đó là Nguyễn Phương Mai (sinh năm 2009, xã Phúc Thọ - Lâm Hà) vốn cây văn nghệ của trường, thường xuyên góp mặt trong các chương trình biểu diễn. Để chuẩn bị cho cuộc thi, Mai dành nhiều thời gian tập luyện ca khúc “Tiếng hát giữa rừng Pác Bó”. Em mong muốn qua cuộc thi, giọng hát của mình sẽ được đến với đông đảo khán giả.

Thí sinh Đinh Thị Hồng Diễm (33 tuổi, phường Lâm Viên - Đà Lạt) với ca khúc “Mẹ yêu con” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý cho biết: Bài hát em dự thi do con trai lựa chọn, bởi từ khi chào đời, em bé đã thường xuyên được mẹ hát ru bằng giai điệu “à ru hời,… hời ru…” ấy và cũng là ca khúc đầu tiên em biết hát.

Chia sẻ sau phần thi, Hồng Diễm cho biết, bản thân chưa từng tham gia cuộc thi hát nào. Vốn người sống khép kín, Diễm quyết định đăng ký dự thi sau khi được người thân, bạn bè động viên. Dù chưa hài lòng với phần trình diễn, nhưng chị vẫn cảm thấy vui vì đã dám bước ra khỏi vùng an toàn, đứng trên sân khấu và thể hiện giọng hát trước mọi người.

Thí sinh Nguyễn Song Tấn

Mài giũa nhiều giọng ca triển vọng

Sau hai ngày, vòng sơ khảo cho thấy tiềm năng của nhiều giọng ca; cùng với nhiều thí sinh đã qua đào tạo thanh nhạc, có không ít gương mặt sở hữu chất giọng tốt, cảm xúc tự nhiên nhưng còn thiếu kinh nghiệm xử lý tác phẩm và kỹ năng sân khấu.

Đánh giá chất lượng chuyên môn, Nghệ sĩ Ưu tú Huỳnh Ngọc Tuyển - Phó Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Lâm Đồng, Trưởng Ban Giám khảo nhận xét: “Qua hai ngày sơ khảo, các thí sinh cơ bản đáp ứng yêu cầu của liên hoan. Mỗi người có một chất giọng riêng, có những thí sinh từng được đào tạo tại các nhạc viện, cơ sở chuyên nghiệp; cũng có những bạn còn bỡ ngỡ khi bước ra sân khấu nhưng khi cất tiếng hát lại bộc lộ chất giọng rất tốt, gây bất ngờ. Điểm đáng mừng là nhiều thí sinh trẻ có niềm đam mê với dòng nhạc truyền thống đương đại và thể hiện khá tốt khả năng xử lý. Tuy nhiên, một số trường hợp vẫn chọn bài hát chưa phù hợp với chất giọng, tầm âm hoặc chưa xác định được tông nhạc thích hợp”.

Ông nhắn nhủ: Các thí sinh được lựa chọn vào vòng bán kết tiếp theo cần chủ động tìm kiếm sự hướng dẫn từ những người có chuyên môn, nghệ sĩ và các thế hệ đi trước. Việc chọn đúng ca khúc, phù hợp với quãng giọng, kết hợp luyện thanh và trau dồi kỹ năng biểu diễn sẽ giúp thí sinh khắc phục hạn chế, để giọng hát của mình đẹp hơn, thăng hoa hơn.

Ngay từ vòng sơ khảo, Liên hoan Tiếng hát truyền hình Lâm Đồng lần thứ I - “LTV - Điểm hẹn tài năng âm nhạc” đã cho thấy sức hút của một sân chơi nghệ thuật rộng mở. Những giọng ca được cất lên, những đam mê được tiếp sức, những hạt giống âm nhạc có cơ hội tỏa sáng; hành trình tìm kiếm tài năng vẫn tiếp tục ở những vòng thi tiếp theo.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á (Nam A Bank) đồng hành cùng liên hoan với chủ đề “LTV - Điểm hẹn tài năng âm nhạc”.