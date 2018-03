Chàng trai lần theo tiếng khóc cứu bé sơ sinh bị bỏ rơi trong đêm tối

Phát hiện tiếng khóc trẻ em trong đêm tối, chàng trai trẻ thoáng giật mình nhưng cố trấn tĩnh đi tìm sự thật. Nhờ vậy, bé trai bị bỏ rơi được cứu sống đầy diệu kỳ.

Ngày 26/3, nguồn tin từ Công an xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP.HCM cho biết có một bé trai vừa được phát hiện, cứu sống trong đêm.

Đứa bé sơ sinh bị bỏ rơi may mắn được chàng trai phát hiện trong đêm.

Thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 25/3, anh Phan Nguyễn Trí Dũng (21 tuổi, ngụ xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn) đi dạo tại khu di tích Ngã Ba Giồng thì bỗng nghe tiếng khóc của trẻ yếu ớt, gắt lên từng hồi trong đêm. Ngay sau đó, anh Dũng lần theo tiếng khóc để tìm hiểu sự việc.

"Tiếng khóc cứ ré lên như mèo kêu khiến mới đầu tôi hơi hoảng. Tuy nhiên sau đó linh tính mách bảo tôi phải đi tìm nên đã bật đèn pin điện thoại lên và lần theo tiếng khóc. Khi tôi đến khu vực gốc cây ở gần cổng khu di tích thì thấy có cánh tay bé nhỏ đang giơ lên như cầu cứu", anh Dũng cho biết.

Liền lập tức anh Dũng đến cứu đứa bé thì phát hiện đó là một bé trai, dây rốn hãy còn nguyên và dính máu. Bé trai được quấn bằng chiếc áo ấm màu đen và đặt trên áo mưa để dưới nền gạch.

Ngay sau đó, anh Dũng đã điện thoại báo Công an xã Xuân Thới Thượng. Công an đã nhanh chóng có mặt cùng anh Dũng đưa đứa bé vào trung tâm y tế xã chăm sóc. Tại đây, bé được kiểm tra sức khỏe. Bé nặng 3,3kg và đã khỏe lại, da đã hồng hào hơn so với lúc mới phát hiện.

Anh Dũng thổ lộ: "Có lẽ tôi với bé có duyên nên tôi mới phát hiện ra bé vì thời điểm ấy trời rất tối. Nếu lúc ấy cháu không khóc hoặc không ngo ngoe cánh tay thì có khi tôi không thấy. Nhiều người khác tập thể dục cũng không phát hiện ra đứa bé. Bây giờ tôi đã yên tâm vì bé đã bình an vô sự".

Cơ quan chức năng địa phương đã phát loa thông báo nhằm tìm người thân cho bé trai nhưng chưa ai nhận. Hiện các cơ quan chức năng địa phương đang làm các thủ tục cần thiết để gửi bé vào cơ sở bảo trợ xã hội của thành phố hoặc làm thủ tục nhận nuôi con nuôi theo Luật quy định.

Hoàng Minh