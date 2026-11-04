Cảnh báo cháy rừng (04/11/2026)

Tuy nhiên, khu vực 3 và khu vực 4 đều vẫn đang ở cấp 5 – cấp cực kỳ nguy hiểm, có khả năng cháy lớn ở tất cả các loại rừng, tốc độ lửa lan tràn rất nhanh.

Đề nghị UBND các xã, phường, lực lượng Công an, Quân đội, Kiểm lâm và các cơ quan, đơn vị có liên quan tại khu vực 3 và khu vực 4 thực hiện nghiêm túc, đúng quy định pháp luật về Phòng cháy chữa cháy rừng.

Khu vực 1 gồm các xã suối Hai, Ba Vì; Bất Bạt; Vật Lại; Yên Bài; Quảng Oai, Vườn Quốc gia Ba Vì.

Khu vực II gồm các xã, Phường: Hòa Lạc; Hạ Bằng; Thạch Thất; Yên Xuân; Đoài Phương; Sơn Tây; Tùng Thiện; Phú Cát; Quốc Oai.

Khu vực III gồm các xã: Xuân Mai; Trần Phú; Mỹ Đức; Hồng Sơn; Hương Sơn; Phúc Sơn.

Khu vực IV gồm các xã: Kim Anh; Trung Giã; Nội Bài; Sóc Sơn.