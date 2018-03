Cẩm Ly, Trấn Thành xót xa cô bé 8 tuổi bị bạn bè xa lánh và gọi là 'chó đốm'

Từ nhỏ Thảo My đã phải sống cùng căn bệnh sắc tố da quái ác, khiến những đốm đen nổi lên khắp người. Cô bé 8 tuổi luôn tủi thân vì bị bạn bè gọi là 'chó đốm'.

Hát mãi ước mơ số mới đây tiếp tục mang đến cho khán giả câu chuyện cảm động về tình người của thầy giáo dạy thể dục Trần Quang dành cho cô học trò Nguyễn Ngọc Thảo My.

Tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng thầy Quang vẫn luôn mong được giúp đỡ cho trường hợp của Thảo My (8 tuổi). Cô bé có gia cảnh vô cùng khó khăn. Ông ngoại và mẹ phải làm thợ hồ ở xa nên chủ yếu bé sống cùng bà ngoại.

Gia cảnh khó khăn cùng căn bệnh quái ác đè lên cơ thể bé nhỏ của cô bé 8 tuổi.

Theo lời bà của Thảo My, muốn chữa trị cho phần tay và mặt của bé sẽ tiêu tốn hàng trăm triệu. Điều này vượt xa khả năng kinh tế của gia đình chứ chưa dám nghĩ đến chữa cả người. Những đêm trở mình, Thảo My luôn đau nhức vì các đốm đen "ăn" vào da thịt. Sau đó bà ngoại phải chèn thêm chăn để em đỡ đau.

Thầy giáo Trần Quang hi vọng tiếng hát của mình có thể giúp đỡ phần nào khó khăn cho cô học trò nhỏ Thảo My.

Chứng kiến cuộc sống nghiệt ngã của học trò, thầy Quang vô cùng thương xót. Anh quyết định đăng ký tham gia Hát mãi ước mơ với hi vọng dùng tiếng hát để giúp đỡ Thảo My và gia đình vơi bớt phần nào khó khăn. Chọn ca khúc Áo trắng ngời sáng tương lai, thầy Quang đã chinh phục khán giả tại trường quay nhờ giọng hát cao vút và truyền cảm.

Sau phần thi, Thảo My được mời lên sân khấu. Trấn Thành ân cần động viên cô bé: "Thảo My chỉ là kém may mắn hơn các bạn. Khi các bạn lớn lên sẽ hiểu cô bé hơn. Điều quan trọng nhất không phải là gương mặt mà bản thân em phải học giỏi, ngoan hiền, hiếu thảo và làm điều có ích cho đời".

Thảo My cùng thầy giáo Trần Quang và gia đình trên sân khấu "Hát mãi ước mơ".

Nam ca sĩ Kyo York bày tỏ xúc động trước sự dũng cảm của Thảo My và khen phần thể hiện của thầy Quang. Nữ giám khảo Cẩm Ly mong các bạn xem được chương trình sẽ hiểu, không còn xa lánh Thảo My để cô bé hòa đồng, đỡ tủi thân hơn.

Hải Vân

Theo Vietnamnet