Thuở xưa đây chỉ là con đường mòn, chủ yếu dành cho người đi bộ lên vùng thượng du Cam Lộ. Chính nhờ vị thế con đường thượng đạo xuyên sơn chạy dọc theo sông Hiếu mà một thời đã hình thành nên chợ phiên Cam Lộ nổi tiếng 1 tháng 6 phiên, gồm các ngày: 3, 8, 13, 18, 23, 28 (âm lịch). Nơi đây ngày xưa từng được mệnh danh là “Tiểu Trường An” với câu hò vang vọng: “Đò về bến Đuồi bùi ngùi nhớ cảnh/Chạnh tâm tình nhớ núi Lãnh, sông Hương”. Cùng với buôn bán thì đi chợ phiên cũng là một hoạt động giao lưu văn hóa, tình cảm, lưu lại những câu hò trong văn hóa dân gian. Đó cũng là một nét về văn hóa chợ phiên Cam Lộ độc đáo.

Di tích Trụ sở Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, xã Cam Lộ - Ảnh: P.X.D

Bến Đuồi ngay sát chợ phiên, còn núi Lãnh chính là núi Mai Lĩnh (Quảng Trị) và sông Hương xứ Huế thì được thông thương bằng sông đào Vĩnh Định dưới thời nhà Nguyễn, nối kinh sư với Quảng Trị bằng sông Thạch Hãn và sông Hiếu. Hàng hóa từ kinh kỳ có mặt tại chợ phiên Cam Lộ theo đường thủy, rồi lên với miền ngược theo con đường tiền thân của Quốc lộ 9 hiện nay.

Cách đây hàng trăm năm, chợ phiên Cam Lộ còn là một trung tâm ngoại thương tấp nập trên bên dưới thuyền. Tàu bè Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha… từ Cửa Việt lên chợ phiên mua bán, rồi voi từ xứ Ai Lao thồ trầm hương, ngà voi xuôi theo con đường xuyên sơn về trao đổi hàng hóa...

Tạm biệt chợ phiên lên với cao nguyên đất đỏ Tây Nam, đó là vùng Cùa thuộc xã Cam Lộ, nổi tiếng với hào khí Cần Vương-Tân Sở, đây còn là chiếc nôi giáo dục lâu năm với mái trường mang tên nhà cách mạng Lê Thế Hiếu trên vùng chiến khu xưa một thời kháng Pháp.

Trải qua bao vật đổi sao dời, lớp lớp thầy cô và học trò vẫn nhớ đến nhà cách mạng, liệt sĩ Lê Thế Hiếu đã hy sinh trong kháng chiến chống Pháp. Tấm gương của ông đã được nhiều thế hệ hậu sinh tưởng niệm, đó chính là văn hóa tri ân tốt đẹp.

Di tích cao điểm 241 ở xã Cam Lộ - Ảnh: P.X.D

Vài tháng sau khi Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam được ký kết vào ngày 27/1/1973, tại vùng quê Cam Lộ đã diễn ra việc xây dựng khẩn trương trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Vậy là cùng với Tân Sở được vua Hàm Nghi chọn làm kinh đô lâm thời thì trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời là thủ đô của chính quyền kháng chiến ở miền Nam Việt Nam lúc bấy giờ, mở ra cánh cửa hòa bình, thống nhất. Đó cũng lại là thêm một sự lựa chọn của lịch sử.

Ông Nguyễn Thanh Bắc, Chủ tịch UBND xã Cam Lộ, chia sẻ: “Vùng quê Cam Lộ có bề dày lịch sử, văn hóa. Đó là truyền thống tốt đẹp và quý báu, là nguồn lực tinh thần quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương tiếp tục phát huy, đồng tâm hiệp lực quyết tâm tạo dựng nên diện mạo mới cho tương lai. Nhà nước có kế hoạch nâng cấp các di tích lịch sử văn hóa như Khu di tích trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Về phía địa phương, chúng tôi đã có ý tưởng khôi phục lại chợ phiên Cam Lộ để tái hiện một điểm nhấn văn hóa, thu hút du khách đến với du lịch nông thôn, góp phần cùng xã Cam Lộ xây dựng nông thôn mới hiện đại, văn minh”.