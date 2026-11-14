Britney Spears muốn giải nghệ?

Theo nguồn tin thân cận được Us Weekly dẫn lại, những người làm việc cùng Britney Spears vẫn mong một ngày nữ ca sĩ tìm lại cảm hứng sáng tác và biểu diễn. Tuy nhiên, khả năng này được đánh giá ngày càng thấp khi cô liên tục giữ khoảng cách với ngành công nghiệp âm nhạc kể từ tháng 11/2021, thời điểm quyền giám hộ kéo dài gần 14 năm chính thức chấm dứt.

Thay vì trở lại phòng thu hay chuẩn bị cho những dự án nghệ thuật quy mô lớn, Britney Spears hiện tập trung tận hưởng cuộc sống riêng. Nữ ca sĩ dành thời gian khiêu vũ, đăng tải các video trên Instagram và đặc biệt chú trọng hàn gắn mối quan hệ với hai con trai Sean Preston (21 tuổi) và Jayden James (20 tuổi). Theo nguồn tin, tình cảm giữa ba mẹ con đã có nhiều chuyển biến tích cực sau quãng thời gian dài xa cách.

Đáng chú ý, âm nhạc vẫn chưa hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của Britney Spears. Cô được cho là vẫn thường xuyên ca hát tại nhà, trên xe hơi hoặc cùng Jayden khi con trai chơi piano. Tuy nhiên, những khoảnh khắc này chủ yếu xuất phát từ sở thích cá nhân, chưa phải dấu hiệu cho thấy nữ ca sĩ đang chuẩn bị cho một màn tái xuất chính thức.

Đầu năm nay, Britney Spears từng úp mở khả năng biểu diễn tại Anh và Australia, thậm chí cân nhắc xuất hiện cùng một trong hai con trai. Dù vậy, cô đồng thời loại trừ khả năng trở lại biểu diễn tại Mỹ. Cho đến nay, nữ ca sĩ vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông báo cụ thể nào về album mới hay chuyến lưu diễn trong tương lai.

Một trong những điều đáng quan tâm là Britney Spears hiện được cho là đang hỗ trợ Jayden theo đuổi con đường âm nhạc. Nguồn tin tiết lộ cô đã chủ động kết nối con trai với một số nhà sản xuất âm nhạc quen biết để giúp cậu phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, việc nhiệt tình ủng hộ đam mê của con không đồng nghĩa với chuyện Britney Spears muốn quay lại con đường nghệ thuật của chính mình.

Trong khi đó, đội ngũ của nữ ca sĩ vẫn tiếp tục duy trì sức hút từ những dấu ấn âm nhạc trong quá khứ. Theo Us Weekly, các phiên bản kỷ niệm của hai album Oops!... I Did It Again và Britney đã được phát hành. Những cuộc thảo luận về việc kỷ niệm album In the Zone vào năm 2028 cũng đang được tiến hành.

Ngoài ra, một số thông tin gần đây về dự án bí mật của Britney Spears cho rằng sản phẩm này có thể liên quan đến lĩnh vực phong cách sống thay vì một album âm nhạc mới. Dẫu vậy, những chi tiết cụ thể vẫn chưa được xác nhận.

Ở thời điểm hiện tại, tương lai nghệ thuật của Britney Spears vẫn là dấu hỏi. Dù người hâm mộ và đội ngũ cộng sự mong chờ ngày cô trở lại, nữ ca sĩ dường như đang ưu tiên một cuộc sống bình yên, nơi bản thân có thể tự quyết định những điều mình muốn thay vì tiếp tục chịu áp lực từ ánh đèn sân khấu.