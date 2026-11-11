'Bông hoa thép' của đất mũi Cà Mau

Thiếu úy Nguyễn Hồng Ân cùng Tổ công nghệ số cộng đồng đến tận nhà hướng dẫn người dân tích hợp giấy tờ tùy thân. (Ảnh: HỮU ĐỆ)

Đốm lửa sáng từ giảng đường đến cơ sở

Thiếu úy Nguyễn Hồng Ân là một trong 15 cá nhân tiêu biểu trên toàn quốc được vinh danh, đồng thời là một trong bốn đại diện của lực lượng Công an nhân dân nhận giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao tặng.

Thiếu úy Nguyễn Hồng Ân, cán bộ Công an xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau được vinh danh “Thanh niên sống đẹp” năm 2026. (Ảnh: HỮU ĐỆ)

Tốt nghiệp Trường đại học Cảnh sát nhân dân với danh hiệu Giỏi toàn khóa, Hồng Ân sở hữu bảng thành tích khoa học vô cùng ấn tượng. Đó là giải Nhất chuyên đề khoa học về công tác nghiệp vụ, giải Ba chuyên đề về phòng, chống tội phạm và giải Ba đề tài về phương pháp học tập. Những giải thưởng ấy còn là minh chứng cho tư duy sắc bén, khát vọng tìm tòi và bản lĩnh của một trí thức trẻ.

Tóm tắt thành tích tiêu biểu của Thiếu úy Nguyễn Hồng Ân, cán bộ Công an xã Thanh Tùng tại Gala Thanh niên sống đẹp năm 2026. (Ảnh HỮU ĐỆ).

Với bề dày thành tích học tập nêu trên, Nguyễn Hồng Ân vinh dự được Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trao tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học, và được tuyên dương “Gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” giai đoạn 2023-2025.

Tháng 5/2025, Thiếu úy Nguyễn Hồng Ân được phân công nhận công tác tại Công an xã Thanh Tùng, cũng là một trong những xã vùng sâu có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống trên địa bàn sông nước Cà Mau.

Thiếu úy Nguyễn Hồng Ân (thứ 2 từ phải qua), cán bộ Công an xã Thanh Tùng tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, chung sức vì cộng đồng. (Ảnh: HỮU ĐỆ)

Mang theo nhiệt huyết tuổi trẻ về với địa bàn cơ sở, Hồng Ân nhanh chóng hòa mình vào cuộc sống của bà con vùng quê phum, sóc. Cô chủ động nắm bắt địa bàn, lắng nghe tâm tư từng khu dân cư để tham mưu các giải pháp tuyên truyền phù hợp.

Thượng tá Lê Tấn Đạt, Trưởng Công an xã Thanh Tùng, tự hào chia sẻ: “Đồng chí Hồng Ân là cán bộ trẻ có tinh thần trách nhiệm cao, luôn chủ động và tích cực tham mưu cho chỉ huy đơn vị những mô hình, cách làm mới vô cùng hiệu quả. Dù công tác ở cơ sở còn nhiều khó khăn đan xen, nhưng đồng chí luôn nỗ lực hoàn thành phần việc được giao, chú trọng hiệu quả thực tế và sự đồng thuận của người dân”.

Lan tỏa hơi ấm giữa lòng dân

Tại xã Thanh Tùng, dấu ấn của Thiếu úy Hồng Ân gắn liền với những mô hình dân vận khéo thiết thực trong cuộc sống. Hồng Ân trực tiếp tham mưu xây dựng mô hình “Lá chắn an toàn giao thông”, duy trì các phong trào “Camera an ninh”, “Xã không ma túy”, hay vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ.

Đặc biệt, Hồng Ân tích cực vận động bà con cam kết “Không có đối tượng sử dụng xung điện đánh bắt thủy sản trái phép”. Những việc làm ấy đã khơi dậy ý thức tự phòng, tự quản trong cộng đồng, giữ gìn sự bình yên cho từng xóm ấp.

Thiếu úy Nguyễn Hồng Ân tích cực hỗ trợ thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính tại điểm thu nhận sinh phẩm ADN. (Ảnh: HỮU ĐỆ)

Không dừng lại ở nếp nghĩ thông thường, nữ chiến sĩ trẻ còn nhạy bén ứng dụng công nghệ hiện đại vào công tác chuyên môn. Cô tham mưu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để xây dựng trợ lý ảo phục vụ tuyên truyền pháp luật trên Fanpage Công an xã. Bước đi đổi mới này giúp kiến thức pháp luật tiếp cận người dân một cách nhanh chóng, tiện lợi, phù hợp xu thế chuyển đổi số.

Thiếu úy Nguyễn Hồng Ân tiếp nhận vũ khí, công cụ hỗ trợ do người dân tự nguyện giao nộp. (Ảnh: HỮU ĐỆ)

Trong dịp hè năm 2026 vừa qua, Hồng Ân còn trực tiếp tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong học đường, thu hút hơn 1.640 lượt học sinh, giáo viên và người dân tham gia. Những tình huống giao thông, phòng cháy, chữa cháy hay phòng chống đuối nước được em truyền tải vô cùng gần gũi và sinh động.

Đánh giá về nữ đồng đội trẻ, Đại úy Lâm Thảo Duy, Phó Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh Cà Mau, cho biết: “Giải thưởng 'Thanh niên sống đẹp' là sự ghi nhận hoàn toàn xứng đáng dành cho Hồng Ân. Qua từng phần việc cụ thể, đồng chí đã khẳng định tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ Công an cơ sở. Hồng Ân vừa phát huy chuyên môn, ứng dụng công nghệ, vừa kết nối các lực lượng tại địa phương để tạo ra những giá trị thiết thực nhất cho cộng đồng”.

Thiếu úy Nguyễn Hồng Ân trao quà phụng dưỡng cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Bảo. (Ảnh: HỮU ĐỆ)

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, Hồng Ân tích cực phối hợp thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ ngày công xây dựng nhà cho hội viên Hội Cựu Công an nhân dân. Hồng Ân còn đồng hành cùng Đoàn xã chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công và giúp đỡ những người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng. Không những thế, với tài năng đa dạng, cô còn đoạt giải Ba Cuộc thi Người dẫn chương trình lực lượng Công an nhân dân tỉnh Cà Mau năm 2026.

Thiếu úy Nguyễn Hồng Ân (thứ ba từ phải sang) đoạt giải Ba Cuộc thi người dẫn chương trình lực lượng Công an trong tỉnh Cà Mau năm 2026. (Ảnh: HỮU ĐỆ)

“Với em, sống đẹp không chỉ là một danh hiệu, mà là lựa chọn về lý tưởng và trách nhiệm với nhân dân”, lời chia sẻ nhẹ nhàng của Hồng Ân như đốm lửa nhỏ thắp sáng hành trình phía trước.

Giữa dải đất địa đầu cực nam Tổ quốc, nữ chiến sĩ trẻ vẫn ngày đêm lặng lẽ gieo những hạt giống yêu thương và niềm tin trong lòng dân. Nhìn nụ cười rạng rỡ của Hồng Ân bên bà con xóm ấp, người ta hiểu rằng: cái đẹp thực sự không ở đâu xa mà kết tinh từ chính những việc làm bình dị, tận tụy mỗi ngày vì cuộc sống bình yên.