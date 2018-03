Bloomberg: Kim Jong Un bất ngờ thăm Trung Quốc

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un được cho là có chuyến đi tới Trung Quốc, chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông từ sau khi tiếp quản vị trí lãnh đạo đất nước.

Bloomberg hôm 26/3 dẫn một loạt nguồn tin giấu tên cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đang có chuyến thăm tới Trung Quốc. Tuy nhiên, chi tiết về chuyến đi như thời gian ông Kim Jong Un lưu lại Trung Quốc hay những người ông Kim sẽ gặp hiện chưa được nêu rõ.

Trong khi đó, hãng thông tấn NHK của Nhật Bản cho biết một chuyến tàu hỏa được bảo vệ an ninh nghiêm ngặt đã đưa một quan chức cấp cao của Triều Tiên tới Bắc Kinh. Truyền thông Nhật Bản nhận định người có mặt trên chuyến tàu tới Bắc Kinh có thể là nhà lãnh đạo Kim Jong Un.

Đoàn tàu được NHK cho là chở nhà lãnh đạo Kim Jong Un tới Bắc Kinh. Ảnh: NHK.

Hãng AP cho biết an ninh nghiêm ngặt đã được thiết lập tại cây cầu hữu nghị giữa Trung Quốc và Triều Tiên khi một đoàn tàu xuất phát từ Triều Tiên lăn bánh hướng về Bắc Kinh.

Hãng truyền thông NTV cho biết đoàn tàu được sơn 2 màu xanh và vàng với 21 toa tàu trông giống với con tàu từng đưa cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Il tới Trung Quốc năm 2011. Một video đăng tải bởi NTV cho thấy an ninh tại nhà ga ở Bắc Kinh cũng được thắt chặt, với sự xuất hiện của binh sĩ Trung Quốc và một dàn xe limousine.

Tối 26/2, cơ quan đường sắt Bắc Kinh thông báo nhiều chuyến tàu đến thành phố bị hoãn tới 2 giờ đồng hồ mà không đưa ra lý do cụ thể. Theo Reuters, nhiều khu phố ở Bắc Kinh đã bị phong tỏa an ninh. Khách du lịch cũng được yêu cầu rời khỏi Quảng trường Thiên An Môn.

Thông tin về chuyến đi của ông Kim Jong Un tới Trung Quốc xuất hiện trong bối cảnh lãnh đạo Triều Tiên sắp có cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In vào cuối tháng 4. Sau đó, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un có thể sẽ gặp mặt Tổng thống Mỹ Donald Trump vào cuối tháng 5, thông tin được Washington xác nhận hôm 9/3.

Mặc dù vậy, Triều Tiên chưa chính thức lên tiếng xác nhận hay bác bỏ cuộc gặp giữa ông Kim với Tổng thống Trump.

Duy Anh