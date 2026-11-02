Để bảo đảm tính thống nhất về hình ảnh nhận diện, góp phần nâng cao hiệu quả truyền thông và lan tỏa ý nghĩa, giá trị văn hóa của Ngày Văn hóa Việt Nam. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng gửi các cơ quan, đơn vị biểu trưng chính thức và đề nghị sử dụng đúng mẫu đã được phê duyệt trong quá trình tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam. Việc sử dụng thống nhất biểu trưng không chỉ góp phần tạo dựng hình ảnh nhận diện chung mà còn thể hiện sự đồng bộ trong công tác tổ chức, triển khai các hoạt động, qua đó nâng cao sức lan tỏa của sự kiện đến đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân (có file thiết kế biểu trưng Ngày Văn hóa Việt Nam gửi kèm theo Công văn này).

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính gửi các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các xã, phường; các phòng, đơn vị thuộc Sở để triển khai thực hiện.

File thiết kế biểu trưng Ngày Văn hóa Việt Nam.