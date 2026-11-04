Biểu giá điện mới cho trạm sạc

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thông báo điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân theo Quyết định số 1305/QĐ-EVN ban hành ngày 30/10/2026.

Theo đó, giá bán lẻ điện bình quân là 2.159,9037 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng), áp dụng từ ngày 1/11/2026.

Ngày 4/11, EVN cũng công bố Quyết định 2892/QĐ-BCT quy định về giá bán điện của Bộ Công Thương ban hành, kèm theo phụ lục giá điện áp dụng cho từng nhóm đối tượng khách hàng.

Trong đó, quyết định quy định rõ giá bán lẻ điện cho sạc xe điện được áp dụng theo cấp điện áp và khung giờ cao điểm, thấp điểm, bình thường.

Cụ thể, ở cấp điện áp từ trung áp trở lên (trên 1kV): giá điện giờ cao điểm là 3.758 đồng/kWh; giờ bình thường có giá 2.549 đồng/kWh và giờ thấp điểm là 1.534 đồng/kWh.

Ở cấp điện áp hạ áp đến 1kV: giá điện giờ cao điểm lên tới 4.212 đồng/kWh, giờ bình thường có giá 2.700 đồng/kWh và giờ thấp điểm là 1.620 đồng/kWh.

Quyết định cũng nêu rõ mức giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Trước đó, tại Quyết định số 963 của Bộ Công Thương ban hành ngày 22/4/2026 quy định:

Khung giờ cao điểm áp dụng các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy: từ 17h30 đến 22h30 (5 giờ/ngày); ngày Chủ nhật không có giờ cao điểm.

Khung giờ bình thường áp dụng các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy: từ 6h đến 17h30 và từ 22h30 đến 24h (13 giờ/ngày); ngày Chủ nhật từ 06h00 đến 24h00 (18 giờ/ngày).

Khung giờ thấp điểm áp dụng từ 0h đến 6h tất cả các ngày trong tuần (6 giờ/ngày).

Theo Bộ Công Thương, nhóm khách hàng sạc xe điện hiện được áp dụng mức giá nằm giữa giá điện sản xuất và giá điện kinh doanh. Theo đó, khách hàng sạc xe điện có khả năng điều chỉnh thời gian sạc để tránh giờ cao điểm, qua đó góp phần giảm tải cho hệ thống điện.