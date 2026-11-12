Bí thư chi bộ làm dân vận khéo

Bí thư chi bộ Nguyễn Thị Ngọc Y (người đứng) tuyên truyền vận động hộ ông Đ.V.K bàn giao mặt bằng thi công trường TH Lê Văn Tám. Ảnh: GIA PHÚC

Dấu ấn đậm nét công tác dân vận của bà Y thể hiện rõ trong quá trình vận động người dân bàn giao mặt bằng thực hiện các công trình hạ tầng. Đơn cử tại khu vực cầu Đập Đá trên tuyến đường Trần Thị Lý, có 40 hộ dân bị ảnh hưởng bởi công tác giải phóng mặt bằng.

Trong quá trình triển khai, 38 hộ đã đồng thuận, còn 2 hộ chưa thống nhất, bà Y đã trực tiếp đến từng gia đình, gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, giải thích về mục đích, ý nghĩa và lợi ích của công trình; đồng thời tiếp nhận những kiến nghị của người dân để phản ánh đến chính quyền địa phương. Sau 3 lượt đi trực tiếp đến nhà vận động, cả 2 hộ dân (cùng trú tại tổ đoàn kết số 1, thôn An Đông) đã thống nhất bàn giao mặt bằng sạch.

Hay như trường hợp một hộ khác (vướng mặt bằng Trường Tiểu học Lê Văn Tám), sau 2 lần tuyên truyền vận động của lãnh đạo xã Hiệp Đức và quân dân chính thôn An Đông, gia đình đã đồng ý với nội dung đền bù đất hoa màu, thay vì yêu cầu bồi thường đất ở.

Bà Y cho biết muốn người dân đồng thuận, đồng lòng, đồng tình trong công tác giải phóng mặt bằng thì cán bộ xã, thôn phải kiên trì, nói rõ, làm rõ thông tin về chính sách đền bù và quan trọng nhất là phải tạo được niềm tin.

“Không chỉ vận động bằng lời nói, chúng tôi phải thường xuyên có mặt tại hiện trường, theo sát quá trình triển khai và cùng người dân tháo gỡ những vướng mắc phát sinh”, bà Y chia sẻ.

Chi bộ thôn An Đông sinh hoạt chuyên đề về công tác phát triển đảng viên. Ảnh: GIA PHÚC

Trong công tác vận động thực hiện các công trình giao thông, hạ tầng trên địa bàn, trong đó có công trình tuyến quốc lộ 14E, đường đi nghĩa trang thôn An Đông, công viên cây xanh chuyên đề trước Trường THPT Hiệp Đức... nhờ sự kiên trì của bà Y, đến nay đã có mặt bằng sạch 100% phục vụ việc thi công thuận lợi.

Tinh thần dân vận cũng được bà vận dụng một cách khéo léo trong công tác phát triển đảng viên. An Đông là chi bộ có số lượng đảng viên đông nhất xã Hiệp Đức với 136 đảng viên.

Theo bà Y, cấp ủy phải nắm bắt chính xác tình hình quần chúng tại khu dân cư, qua thực tiễn hoạt động phong trào mà phát hiện người ưu tú. Trên cơ sở đó, chi bộ quan tâm tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng, giúp đỡ những quần chúng có đầy đủ nhận thức về Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hiệp Đức Trần Thị Thu Huyền nhìn nhận: “Bà Nguyễn Thị Ngọc Y rất nhiệt tình, trách nhiệm, luôn sâu sát địa bàn và gần gũi với nhân dân. Trong vai trò Bí thư chi bộ, trưởng thôn, bà đã phát huy tốt vai trò người đứng đầu, chú trọng phát triển đảng viên; đồng thời tích cực vận động nhân dân tham gia các phong trào, nhiệm vụ tại địa phương”.

Từ sự nỗ lực của tập thể cán bộ, đảng viên, nhân dân và trách nhiệm của người đứng đầu, 11 năm liền Chi bộ thôn An Đông được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa tiêu biểu liên tục từ năm 2015 đến năm 2025.

Hai năm liền (2025 và 2026), Chi bộ An Đông đều phát triển đảng đạt và vượt chỉ tiêu Đảng ủy xã Hiệp Đức giao, góp phần vào kết quả chung của Đảng bộ xã Hiệp Đức phát triển đảng vượt chỉ tiêu 2 năm liên tiếp.