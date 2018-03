Bắt hàng chục người đánh bạc trong căn hộ cao cấp

Cảnh sát ập vào một căn hộ cao cấp ở Đà Nẵng và phát hiện hàng chục người đang sát phạt dưới hình thức xóc dĩa.

Ngày 31/3, Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) tiếp tục tạm giữ 24 nghi can để làm rõ hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc. Vụ việc xảy ra tại căn hộ cao cấp The Point ở phường Hòa Hải.

Các nghi can tại cơ quan điều tra. Ảnh: N.T.

Vài ngày trước, trinh sát ở Ngũ Hành Sơn phát hiện trên địa bàn xuất hiện sòng bạc dưới hình thức xóc dĩa. Địa điểm này rất kín đáo, thường xuyên có từ 20-30 người tham gia.

Tối 29/3, hàng chục cảnh sát bất ngờ ập vào căn hộ số 3 của tòa nhà, bắt quả tang hơn 20 người đang sát phạt. Nhà chức trách thu giữ tại hiện trường 101 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.

Phường Hòa Hải (màu đỏ) ở Đà Nẵng. Ảnh: Google Maps.

Giáp Hồ