Bắc Bộ sáng sớm có sương mù nhẹ, nhiệt độ Hà Nội lên mức 30 độ C

Theo dự báo, toàn miền Bắc duy trì trạng thái có sương mù nhẹ vào sáng sớm, trưa chiều trời chuyển nắng, cao nhất tại thủ đô Hà Nội đạt mức 30 độ C.

(Ảnh minh họa: Thành Đạt/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 2/4 toàn miền Bắc duy trì trạng thái có sương mù nhẹ vào sáng sớm, trưa chiều trời chuyển nắng, cao nhất tại thủ đô Hà Nội đạt mức 30 độ C, tại Tây Bắc Bộ phổ biến 28-31độ C, có nơi trên 31độ C. Về đêm, toàn vùng chỉ còn hơi se lạnh với mức nhiệt 20-23 độ C.

Mức nhiệt này sẽ duy trì ở miền Bắc trong 4 ngày đầu tuần. Từ ngày 6/4, trời sẽ chuyển mưa, nhiệt độ hạ khoảng 5 độ do tác động của không khí lạnh.

Nam Bộ đang bước vào cao điểm mùa khô với nền nhiệt trung bình cao hơn hẳn năm ngoái.

Trong ngày 2/4, nhiệt độ cao nhất tại khu vực này vẫn ở mức 34-35 độ C nhưng sang ngày 4/4 sẽ tăng lên 36 độ C kèm theo độ ẩm thấp dưới 50% khiến nắng càng thêm rát.

Thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 2/4, phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Độ ẩm 55-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm 58-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Thủ đô Hà Nội mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm 57-94%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C; cao nhất 27-30 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Độ ẩm 56-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C; cao nhất 28-31độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm 55-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C; cao nhất 29-32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên sau 1 ngày dịu mát lại tăng nhiệt trở lại, cao nhất trong ngày lên mức 29-32 độ C, đêm se lạnh 18-21độ C, riêng Đà Lạt đêm rét 14-15 độ C, ngày mát mẻ 26 độ C.

Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông cấp 2-3. Độ ẩm 52-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; cao nhất 32-35 độ C./.

Diệu Thúy (TTXVN/Vietnam+)