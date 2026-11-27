Vậy viết đúng là “triêu mộ” hay “chiêu mộ”?

Thực ra nói về hồi chuông sớm chiều, phải là triêu mộ 朝暮 mới đúng. Vì triêu 朝 nghĩa là buổi sớm; mộ 暮 là buổi chiều. Ví dụ: triêu tịch 朝夕 = sớm và tối; triêu dương 朝陽 = mặt trời buổi sáng; Triêu lệnh mộ cải 朝令暮改 = Lệnh ra buổi sáng, buổi chiều đã sửa lại.

Còn chiêu mộ 招募 là một từ khác, có nghĩa là tuyển mộ, chiêu gọi người tham gia. Trong đó, chiêu 招 có nghĩa là vẫy gọi, gọi đến; mộ 募 có nghĩa là kêu gọi, tuyển lấy người. Ví dụ: chiêu 招 trong chiêu hồn 招魂 là gọi hồn người chết về; chiêu binh mãi mã 招兵買馬 là chiêu mộ binh lính, mua sắm chiến mã; chiêu sinh 招生 là mời gọi, tuyển sinh khóa mới; chiêu tập 招集 là gọi, tập hợp người lại; mộ 募 trong mộ lính; mộ dân...

Ở đây không đơn thuần là quy ước chính tả giữa TR hay CH, mà liên quan đến nghĩa từ nguyên. Trong Hán tự, chữ triêu 朝 ở dạng giáp cốt văn thuộc loại chữ hội ý. Hình chữ gồm hình mặt trời 日 (nhật) nhô lên giữa cỏ cây, bên cạnh còn có hình mặt trăng 月(nguyệt), biểu thị cảnh trời vừa sáng, mặt trời bắt đầu mọc mà trăng vẫn chưa lặn. Đó chính là buổi sớm. Chữ chiêu 招 trong chiêu mộ có bộ thủ 扌 (tay) biểu thị động tác, còn 召 là thành phần biểu âm. Chữ này vốn có nghĩa là vẫy gọi, gọi người đến.

Như vậy, GS. Vũ Khiêu đã giải thích sai nghĩa của từ, dẫn đến việc viết triêu thành chiêu.

Một điều đáng chú ý là cách giảng sai của GS. Vũ Khiêu trùng với cách giải thích sai của GS. Nguyễn Lân trong Từ điển từ và ngữ Việt Nam (cuốn sách do chính GS. Vũ Khiêu viết lời giới thiệu). Tác giả Từ điển từ và ngữ Việt Nam đã giảng như sau: “chiêu mộ • dt. (chiêu: sáng; mộ: buổi chiều) Sáng và chiều”. Thậm chí, GS. Nguyễn Lân còn dẫn hai câu thơ “Ba hồi chiêu mộ, chuông gầm sóng” của Hồ Xuân Hương làm ngữ liệu. Tuy nhiên, như chúng tôi đã trích dẫn ở đầu bài, nguyên văn câu thơ là “ba hồi triêu mộ” chứ không phải “ba hồi chiêu mộ”.

Có lẽ chính GS. Vũ Khiêu đã tham khảo và đặt niềm tin tuyệt đối vào Từ điển từ và ngữ Việt Nam, nên mới theo cái sai “chiêu mộ” nghĩa là “sáng và chiều”.

Đáng chú ý, không chỉ có người viết mà ngay cả từ điển chính tả cũng lầm tưởng chỉ có từ “chiêu mộ”, chứ không có “triêu mộ”. Ví dụ, Từ điển chính tả tiếng Việt (GS.TS Nguyễn Văn Khang - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018) mục “chiêu” hướng dẫn viết “chiêu: chiêu mộ”, đồng thời từ điển còn lưu ý độc giả “không viết: triêu”. Điều này sai hoàn toàn. Vì như chúng tôi đã phân tích trên đây, ngoài “chiêu mộ” 招募 (tuyển mộ), còn có “triêu mộ” 朝暮 (sớm chiều). Bởi vậy viết là “chiêu mộ” hay “triêu mộ” còn tùy thuộc vào từng ngữ cảnh chứ không thể gạt bỏ “triêu mộ” đi để giữ lại cách viết duy nhất là “chiêu mộ”. Theo đó, ở mục từ “chiêu”, đáng ra Từ điển chính tả tiếng Việt phải có phụ chú và chỉ dẫn cụ thể, ví dụ: “chiêu mộ” (tuyển mộ), không lầm với “triêu mộ” (sớm chiều)”, thì tác giả GS.TS. Nguyễn Văn Khang lại hướng dẫn và lưu ý “chiêu: chiêu mộ; không viết: triêu”. Như vậy, nếu ai đó băn khoăn không biết nên viết “ba hồi chiêu mộ” hay “ba hồi triêu mộ”, khi giở cuốn từ điển chính tả này ra và dùng theo chỉ dẫn sẽ bị sai.

Như vậy, khi nói đến ý sớm chiều, nhất là trong hình ảnh tiếng chuông ngân buổi sớm, buổi chiều, phải viết là triêu mộ 朝暮, chứ không phải chiêu mộ 招募.

Chú thích: (*) Nhiều bài báo viết về nghĩa trang Trường Sơn đều trích dẫn bài “minh” của GS. Vũ Khiêu khắc trên chuông. Ví dụ, bài “Tiếng chuông nguyện cầu Hòa Bình trên đỉnh Trường Sơn” (Báo QĐND - 04/2010) viết: Nghĩa trang Trường Sơn. Tiếng chuông thiêng liêng ngân trong gió nắng xua mây mù tăm tối. Rừng già rung chuyển khúc nguyện cầu Hòa Bình bay vào vũ trụ, ghi sâu vào lòng mọi con dân đất Việt hôm nay và mãi mãi mai sau: Bát ngát Trường Sơn hồn liệt sĩ/ Dạt dào Đông Hải khí anh linh/ Ba hồi chiêu mộ rung tâm trí/ Muôn dặm non sông nặng nghĩa tình.