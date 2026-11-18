Tuyển Pháp khép lại vòng bảng với vị trí dẫn đầu bảng A1, qua đó giành quyền vào tứ kết. Đội bóng áo lam thể hiện sự ổn định xuyên suốt chiến dịch và vượt qua Bỉ để chiếm ngôi đầu. Trong khi đó, Italy đứng thứ ba với 10 điểm, còn Thổ Nhĩ Kỳ xếp cuối bảng và phải xuống League B.

Tuyển Bỉ giành tấm vé thứ hai của bảng A1 sau khi kết thúc vòng bảng với 12 điểm. Chiến thắng 4-1 trước Italy ở lượt trận cuối giúp đội bóng này vượt mặt chính đối thủ. Với lực lượng gồm nhiều ngôi sao giàu kinh nghiệm, Bỉ tiếp tục nuôi tham vọng tiến sâu tại Nations League.

Tuyển Đức giành ngôi đầu bảng A2 sau cuộc cạnh tranh cực kỳ khốc liệt với Hà Lan và Hy Lạp. Cả ba đội cùng có 11 điểm, nhưng Đức chiếm vị trí cao nhất nhờ các tiêu chí đối đầu. Đáng chú ý, chiến thắng 5-0 trước Hà Lan giúp thầy trò HLV Jurgen Klopp khẳng định sức mạnh và giành vé vào tứ kết.

Tuyển Hà Lan cũng có 11 điểm nhưng xếp thứ hai sau Đức. Thất bại nặng nề 0-5 ở cuộc đối đầu trực tiếp khiến đội bóng áo cam mất ngôi đầu bảng. Dù vậy, họ vẫn hoàn thành mục tiêu giành vé vào tứ kết và tiếp tục hành trình chinh phục danh hiệu Nations League.

Tuyển Anh chung cuộc đứng đầu bảng A3 với 15 điểm sau cuộc cạnh tranh căng thẳng với Tây Ban Nha. Hai đội có cùng điểm số nhưng thầy trò HLV Thomas Tuchel chiếm vị trí số một nhờ các chỉ số phụ. Kết quả giúp "Tam sư" giành quyền vào tứ kết với tư cách đội hạt giống.

Tây Ban Nha kết thúc vòng bảng với 15 điểm, bằng Anh nhưng phải chấp nhận vị trí thứ hai sau thất bại 2-3 trước đối thủ. Dù không thể giành ngôi đầu, nhà đương kim vô địch World Cup vẫn góp mặt trong nhóm 8 đội mạnh nhất. Đây cũng là đối thủ đáng gờm đối với các đội nhất bảng ở vòng tứ kết.

Bồ Đào Nha chiếm ngôi đầu bảng A4 với 15 điểm sau chiến thắng ngược dòng 3-2 trước Xứ Wales. Bruno Fernandes, Pedro Neto và Carlos Forbs lần lượt ghi dấu ấn trong trận đấu này. Đáng chú ý, Bồ Đào Nha vẫn bảo toàn chiến thắng dù Neto nhận thẻ đỏ ở phút 74. Đội bóng tiếp tục hành trình bảo vệ chức vô địch khi không còn Cristiano Ronaldo trong đội hình.

Na Uy trở thành đội cuối cùng giành vé vào tứ kết sau màn ngược dòng khó tin trước Đan Mạch. Bị dẫn 0-2 chỉ sau 14 phút, đội bóng của Erling Haaland vẫn thắng 3-2 nhờ bàn quyết định trên chấm phạt đền ở phút 90+6. Na Uy và Đan Mạch cùng có 9 điểm, nhưng Haaland cùng đồng đội xếp thứ 2 nhờ thành tích đối đầu trực tiếp.

Lễ bốc thăm tứ kết Nations League 2026/27 dự kiến diễn ra vào ngày 20/11 tại Nyon (Thụy Sĩ). Bốn đội nhất bảng gồm Pháp, Đức, Anh và Bồ Đào Nha được xếp hạt giống, sẽ gặp một trong bốn đội nhì bảng. Các trận tứ kết diễn ra theo thể thức lượt đi và lượt về từ ngày 25 đến 30/3/2027. Bốn đội thắng sẽ tham dự vòng chung kết được tổ chức vào tháng 6/2027.