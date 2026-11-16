126 Chuyển động | 16/11/2026

Qua nhiều thế hệ, phở Hà Nội trở thành một di sản văn hóa ẩm thực, lưu giữ kỹ nghệ chế biến và những câu chuyện về nếp sống, văn hóa của con người Hà Nội. Nghệ nhân, người kế nghiệp, hay cơ quan quản lý Nhà nước đều giữ vai trò quan trọng trong việc giữ gìn và lan tỏa giá trị di sản ấy. Nhưng làm thế nào để trao truyền, đưa di sản đến với nhiều vùng văn hóa khác nhau mà vẫn giữ nguyên được hương vị phở riêng biệt của mỗi gia đình!