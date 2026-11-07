126 Chuyển động | 07/11/2026

Phần này lý giải nguồn gốc sâu xa và ý nghĩa thiêng liêng của lễ cúng tổ dòng họ Giàng ở Hoàng Thu. Không chỉ là dịp tưởng nhớ tổ tiên hay cầu mong gia đạo hưng thịnh, nghi lễ này còn mang nỗi khát vọng tìm lại những người thân cùng dòng máu đã thất lạc trong cuộc thiên di bão táp. Xưa kia từ Quý Châu, tổ tiên của họ có năm anh em, nhưng những biến cố chiến tranh và sự truy đuổi tàn khốc của nhà Thanh đã buộc họ phải xé lẻ, mỗi ngả một phương để bảo toàn huyết mạch. Từ đau thương đó, tâm nguyện tìm kiếm người thân lưu lạc đã trở thành nỗi khắc khoải truyền đời, thấm sâu vào tâm thức cộng đồng người Mông.