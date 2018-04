Xếp hạng 10 kẻ phản diện mạnh nhất vũ trụ Marvel

Truớc thềm 'Avengers: Infinity War' và sự xuất hiện của đại ác nhân Thanos, tờ WhatCulture điểm lại 10 nhân vật phản diện mạnh nhất vũ trụ điện ảnh Marvel.

1. Thanos (Avengers: Infinity War): Thanos vẫn được xem gã ác nhân mạnh nhất vụ trụ. Đặc biệt sau khi tập hợp đủ các Viên đá Vô cực và hoàn tất thứ vũ khí hủy diệt Găng tay Vô cực, Thanos đã có thể sát hại một nửa số sinh linh trong toàn cõi thiên hà chỉ bằng một cái búng tay. Gã ác nhân này sẽ đươc xuất hiện và lý giải về động cơ, thân thế, mục đích trong bom tấn sắp ra mắt Avengers: Infinity War.

2. Dormammu (Doctor Strange): Dormammu là chủ nhân của vùng Không Gian Hắc Ám (Dark Dimension). Với những quyền năng khủng khiếp, sinh vật nguy hiểm này luôn nhăm nhe thao túng những không gian khác trong đa vũ trụ, trong đó bao gồm Trái Đất. Trong phin, Doctor Strange chỉ có thể tạo một vòng lặp thời gian vô tận mới có thể bắt Dormammu rời đi chứ vẫn chưa thể tiêu diệt hoàn toàn Dormammu.

3. Loki (Thor, Thor: The The Dark World, Thor: Ragnarok, The Avengers): Loạt phim Thor không được đánh giá cao trong MCU, nhưng lại sản sinh ra siêu ác nhân xuất sắc Loki. Tinh quái, ma mãnh, khó nắm bắt và đầy tham vọng bá quyền và không kém phần hài hước, gã phản diện Loki luôn được các fan phim Marvel yêu quý qua sự thể hiện đặc sắc của Tom Hiddleston.

4. Nữ thần chết Hela (Thor: Ragnarok): Nữ thần chết Hela quyến rũ là con gái của thần Odin. Nữ ác nhân có khả năng phóng ra những lưỡi dao sắc nhọn từ mọi nơi trên cơ thể cộng thêm kỹ năng cận chiến hoàn hảo. Hela từng một mình đánh bại đội quân nữ chiến binh Valkyrie huyền thoại, tiêu diệt tất cả lính canh xứ Asgard.

5. Ego (Guardians of the Galaxy Vol. 2): Ego thực chất là một hành tinh sống, thường xuyên du hành đến những hành tinh khác để gieo trồng những hạt giống của hành tinh mình. Khi được kích hoạt, các hạt giống này sẽ biến toàn bộ hành tinh đó thành một phần cơ thể và sức mạnh cho Ego. Ngoài khả năng trường sinh, điều khiển vật chất, phóng tia năng lượng, Ego gần như không thể đánh bại nếu phần lõi hành tinh không bị phá hủy.

6. Ronan (Guardians of the Galaxy): Ronan là chỉ huy của tộc người ngoài hành tinh Kree gồm những kẻ hiếu chiến, khát máu, được Thanos thuê để đi tìm viên đá Vô cực Sức mạnh (Power Stone). Tuy nhiên khi lấy được viên đá này, Ronan đã phản bội Thanos và dùng nó để tăng cường sức mạnh cho cây búa của mình. Nhờ sức mạnh của viên đá Vô Cực, chỉ một lần vung búa cũng đủ để Ronan phá hủy cả một hành tinh. Khả năng chiến đấu thiện nghệ của gã cũng khiến nhóm Vệ Binh Ngân Hà lẫn đơn vị quân đội Nova Corps phải lao đao.

7. Red Skull (Captain America: The First Avenger): Red Skull vẫn là một trong những ác nhân tốt nhất của Marvel cho đến hiện tại. Captain America: The First Avenger được đặt trong Thế chiến II nên đòi hỏi một ác nhân phù hợp với hoàn cảnh chiến tranh và nhà khoa học Red Skull của Hugo Weaving là một lựa chọn phù hợp. Hugo Weaving là kẻ phát xít độc tài không có dị năng hay siêu năng lực, nhưng hắn có tài năng quân sự và lãnh đạo cực kỳ xuất sắc.

8. Kaecilius (Doctor Strange): Kaecilius là kẻ gieo rắc tai ương khi theo đuổi niềm tin rằng con người nên quy phục quỷ Dormammu và trở thành nô lệ của thời gian. Gã khá thú vị và là đối thủ xứng tầm dành cho vị pháp sư Stephen Strange. Nếu chấp nhận nằm dưới trướng Thanos, Kaecilius chắc chắn sẽ mang tới rất nhiều khó khăn cho trận chiến của các siêu anh hùng.

9. Obadiah Stane/ Iron Monger (Iron Man): Kẻ phản diện đầu tiên trong MCU là gã doanh nhân tàn ác, sẵn sàng bán vũ khí cho khủng bố và phản bội Tony Stark. Đây là nhân vật không có gì mới mẻ, nhưng được nâng tầm nhờ diễn xuất của ngôi sao kỳ cựu Jeff Bridges. Sức mạnh của Stane trong bộ giáp của Iron Monger không phải là không thể chống đỡ nhưng cái mạnh nhất của lão ác nhân này chính là biết cách sử dụng những ngón đòn tâm lý nhắm vào Iron Man nói riêng và các siêu anh hùng nói chung.

10. Ultron (Avengers: Age of Ultron): Ultron là một trí tuệ nhân tạo được Tony Stark tạo ra, nhằm phát triển thành hệ thống bảo vệ tân tiến cho Trái Đất. Mặc dù cả bộ phim và robot Ultron bị nhiều khán giả hâm mộ MCU chê bai vì kế hoạch hủy diệt Trái đất của hắn khá ngớ ngẩn nhưng không thể phủ nhận đây vẫn là một trong những kẻ phản diện mạnh nhất MCU. Ultron sở hữu hàng trăm cơ thể robot được chế từ kim loại Vibranium siêu bền. Ngoài ra, dù có diệt sạch các cơ thể đó thì Ultron vẫn tồn tại trên mạng Internet, và có thể trở lại bất cứ lúc nào.

Hoàng Linh