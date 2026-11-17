Theo báo cáo tài chính công bố cho quý II năm tài chính 2027 (FY2027), tương ứng giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 9/2026, Toyota đạt doanh thu 169,6 tỷ USD, tăng 14,7 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận hoạt động đạt 13,8 tỷ USD, tăng 1,17 tỷ USD. Trong khi đó, lợi nhuận trước thuế đạt 18,6 tỷ USD, tăng 3 tỷ USD và lợi nhuận ròng đạt 14,1 tỷ USD, tăng 2,91 tỷ USD.

Doanh số xe điện hóa Toyota vượt mức 2,8 triệu chiếc trong 6 tháng

Đáng chú ý, lợi nhuận hoạt động của Toyota đã tăng trở lại lần đầu tiên sau 3 năm. Kết quả này đạt được nhờ hãng nhanh chóng thích ứng với những thay đổi của môi trường kinh doanh, đặc biệt là tình hình căng thẳng tại Trung Đông và giá nguyên vật liệu gia tăng.

Toyota bán được 4,758 triệu xe trong giai đoạn tháng 4 - 9/2026, giảm khoảng 25.000 xe so với cùng kỳ năm trước. Nếu không tính các mẫu xe mang thương hiệu Hino, lượng xe bán ra của Toyota thực tế tăng 26.000 chiếc so với cùng kỳ.

Toyota cho biết những tác động bất lợi từ các yếu tố bên ngoài đã được bù đắp bằng các biện pháp tối ưu hóa nguồn cung toàn cầu, cắt giảm chi phí cùng những nỗ lực thúc đẩy doanh số. Hãng cũng ghi nhận sự cải thiện trong thu nhập từ chuỗi giá trị.

Ở mảng ôtô, Toyota bán được tổng cộng 4,758 triệu xe trong giai đoạn tháng 4-9/2026, giảm khoảng 25.000 xe so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc hãng không còn hợp nhất kết quả kinh doanh của Hino Motors kể từ tháng 4/2026. Nếu không tính các mẫu xe mang thương hiệu Hino, lượng xe bán ra của Toyota thực tế tăng 26.000 chiếc so với cùng kỳ.

Doanh số các dòng xe điện hóa của Toyota và Lexus tăng từ 2,461 triệu xe trong cùng kỳ năm 2025 lên 2,811 triệu xe trong năm 2026. Tỷ trọng của nhóm phương tiện này trong tổng doanh số tăng từ 46,7% lên 55,6%.

Một điểm sáng khác đến từ nhóm xe điện hóa. Doanh số các dòng xe điện hóa của Toyota và Lexus tăng từ 2,461 triệu xe trong cùng kỳ năm 2025 lên 2,811 triệu xe trong năm 2026. Tỷ trọng của nhóm phương tiện này trong tổng doanh số tăng từ 46,7% lên 55,6%.

Trong đó, xe hybrid (HEV) tiếp tục chiếm phần lớn với 2,45 triệu xe, tăng từ 2,262 triệu xe. Doanh số xe plug-in hybrid (PHEV) tăng từ 98.000 lên 130.000 xe, trong khi xe thuần điện (BEV) tăng từ 101.000 lên 231.000 xe. Sự tăng trưởng của xe điện hóa chủ yếu đến từ thị trường Bắc Mỹ và châu Âu.

Chiến lược điện hóa thành công của Toyota với xe hybrid

Dựa trên kết quả kinh doanh nửa đầu năm, Toyota đã điều chỉnh tăng dự báo lợi nhuận hoạt động cho cả năm tài chính 2027, kết thúc vào tháng 3/2027. Theo dự báo mới, chỉ tiêu này có thể đạt 24,5 tỷ USD, tăng 3,14 tỷ USD so với mức dự báo trước đó.

Dựa trên kết quả kinh doanh nửa đầu năm, Toyota đã điều chỉnh tăng dự báo lợi nhuận hoạt động cho cả năm tài chính 2027 đạt 24,5 tỷ USD, tăng 3,14 tỷ USD so với mức dự báo trước đó.

Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 31,2 tỷ USD, tăng 2,45 tỷ USD so với dự báo cũ, trong khi lợi nhuận ròng được điều chỉnh lên 22,5 tỷ USD, tăng 2,01 tỷ USD. Ngược lại, doanh thu dự kiến giảm 3,14 tỷ USD, xuống còn 336,5 tỷ USD.

Đối với doanh số ôtô hợp nhất, Toyota vẫn giữ nguyên mục tiêu 9,7 triệu xe trong cả năm tài chính 2027. Tập đoàn dự kiến bán 2,1 triệu xe tại Nhật Bản, 3 triệu xe tại Bắc Mỹ, 1,22 triệu xe tại châu Âu, 1,74 triệu xe tại châu Á và 1,64 triệu xe tại các thị trường khác.

Trong khi các thương hiệu khác vẫn còn đang loay hoay trong bài toán điện hóa với xe thuần điện, chiến lược đẩy mạnh các dòng sản phẩm hybrid của Toyota đã cho "quả ngọt".

Toyota cho biết dự báo doanh số không thay đổi dù thị trường Trung Quốc đang tăng trưởng chậm lại và tình trạng ngập lụt tại Thái Lan gây ra những ảnh hưởng nhất định. Nhu cầu ổn định tại thị trường Nhật Bản được xem là một trong những yếu tố hỗ trợ triển vọng kinh doanh.

Trong khi các thương hiệu khác vẫn còn đang loay hoay trong bài toán điện hóa với xe thuần điện, chiến lược đẩy mạnh các dòng sản phẩm hybrid của Toyota đã cho "quả ngọt". Hãng cũng kỳ vọng những cải thiện về cơ cấu kinh doanh, tối ưu hóa chuỗi cung ứng và kiểm soát chi phí sẽ tiếp tục củng cố nền tảng tài chính, đồng thời hỗ trợ hãng duy trì chiến lược phát triển trong trung và dài hạn.