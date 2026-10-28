Tin vui với ngành Du lịch

Như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể đạt, thậm chí vượt mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế, 150 triệu lượt khách nội địa trong năm 2026.

Một tin vui nữa với ngành Du lịch, là những sự phát triển này còn có thể phát triển hơn nữa, khi Nhà nước có những chính sách hỗ trợ. Mới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam.

Theo dự kiến, có ít nhất 7 nhóm chính sách trong Nghị quyết. Thứ nhất, liên quan điều kiện và ưu đãi với các dự án du lịch (DADL, gồm DADL chất lượng cao, DADL động lực, DADL động lực mang tính chiến lược). Thứ hai, hỗ trợ cơ sở lưu trú, mở đường bay, liên kết tiêu thụ sản phẩm. Trong đó với các hãng hàng không, có thể làm rõ những hình thức hỗ trợ thực sự cần thiết để mở và duy trì đường bay mới, từ phát triển thị trường nguồn, tạo nguồn khách đến hỗ trợ chi phí ban đầu; xác định cách thức gắn hỗ trợ với kết quả để có thể đo lường hiệu quả. Với DN lữ hành, lưu trú, có các giải pháp tăng cường tiêu thụ sản phẩm địa phương, bảo đảm chất lượng và nguồn cung ổn định.

Thứ ba, phát triển mô hình kinh doanh mới, kinh tế đêm và thử nghiệm có kiểm soát, kinh tế chia sẻ, nền tảng số, du lịch xanh, du lịch tuần hoàn, du lịch ven sông, ven biển, tổ hợp du lịch, du lịch chăm sóc sức khỏe. Các mô hình đáp ứng điều kiện được đề xuất miễn thuế thu nhập DN trong 5 năm. Một số tổ hợp nghệ thuật, lễ hội, giải trí có thể được thí điểm hoạt động 24/7, áp dụng thủ tục rút gọn, cơ chế cấp phép một lần.

Thứ tư, phát triển nhân lực và nâng cao chất lượng đào tạo. Thứ năm, thị thực và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế. Thứ sáu, phát triển du lịch cộng đồng, DN nhỏ và liên kết điểm đến, với những hỗ trợ cần thiết để điểm du lịch cộng đồng có thể đón khách và duy trì hoạt động bền vững; để hộ kinh doanh, người dân và cộng đồng thực sự có thể tiếp cận. Thứ bảy, hỗ trợ hạ tầng, xúc tiến, tín dụng.

Có thể thấy, dự thảo Nghị quyết hướng tới các mục tiêu tạo “cú hích” thu hút đầu tư, hình thành sản phẩm và điểm đến có sức cạnh tranh quốc tế; giảm chi phí, mở rộng không gian kinh doanh để DN, hộ kinh doanh và cộng đồng thực sự tham gia, hưởng lợi từ du lịch; nâng sức cạnh tranh của điểm đến, tăng thời gian lưu trú, chi tiêu của khách và đóng góp của du lịch vào tăng trưởng. Chúng ta kỳ vọng Nghị quyết khi được ban hành sẽ là những cơ chế, chính sách có tính đột phá, góp phần tháo gỡ các “điểm nghẽn”, khơi thông nguồn lực và tạo động lực mới cho ngành Du lịch phát triển.