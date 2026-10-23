Song Hye Kyo đã tìm thấy 'bến đỗ' mới

Vào ngày 23/10, STAND chính thức thông báo: "Chúng tôi đã ký hợp đồng độc quyền với nữ diễn viên Song Hye Kyo. Chúng tôi cam kết mang đến sự hỗ trợ toàn diện và chu đáo nhất để cô ấy có thể hoàn toàn tập trung vào công việc và diễn xuất của mình". Phía công ty cho biết thêm: "Chúng tôi dự định sẽ hỗ trợ mạnh mẽ cho mọi hoạt động của cô ấy trong tương lai, bao gồm các dự án sắp tới, cũng như các hoạt động trên phạm vi toàn cầu, cả trong nước lẫn quốc tế".

Trong suốt sự nghiệp của mình, Song Hye Kyo đã tạo dựng được dấu ấn diễn xuất độc đáo thông qua việc thử sức ở nhiều thể loại đa dạng, từ lãng mạn, chính kịch cho đến giật gân. Công ty quản lý mới của cô, STAND, không chỉ đặt mục tiêu tối đa hóa tiềm năng của các nghệ sĩ thông qua sự hỗ trợ quản lý tận tâm, mà còn hướng tới việc mở rộng phạm vi kinh doanh trong lĩnh vực nội dung, thông qua nhiều hình thức hợp tác đa dạng.

Trong khi đó, Song Hye Kyo chuẩn bị góp mặt trong loạt phim gốc của Netflix mang tên Slowly, Intensely (tên tạm gọi), một dự án đánh dấu sự tái hợp của cô với biên kịch Noh Hee-kyung và đạo diễn Lee Yoon-jung.