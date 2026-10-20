SJC có Tổng giám đốc mới

Chiều 19/10, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh chủ trì Lễ trao Quyết định cán bộ.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố các Quyết định của UBND TP.HCM về việc điều động, bổ nhiệm các nhân sự. Trong đó, điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Trường Thi, Phó Giám đốc Sở Công Thương giữ chức vụ Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC).

Ông Nguyễn Trường Thi (thứ hai từ phải qua) nhận quyết định bổ nhiệm

Việc bổ nhiệm lãnh đạo mới diễn ra trong bối cảnh SJC đang trải qua biến động lớn về nhân sự cấp cao.

Tháng 10/2024, bà Lê Thúy Hằng, khi đó là Tổng Giám đốc SJC, bị khởi tố liên quan đến những sai phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh vàng miếng.

Theo kết quả xét xử, bà Hằng cùng một số cán bộ tại SJC đã lợi dụng việc gia công vàng miếng móp méo để thực hiện các hành vi trái quy định, trong đó có việc sản xuất 6.255 lượng vàng miếng SJC trái quy định.

Ngày 5/8/2026, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM tuyên giảm án cho bà Lê Thúy Hằng từ 25 năm xuống còn 21 năm tù về hai tội Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Sau khi bà Hằng bị bắt, ông Đào Công Thắng, Phó Tổng giám đốc được giao quyền điều hành doanh nghiệp.

Công ty SJC thành lập năm 1988, là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước do UBND TP.HCM làm chủ sở hữu. Theo giới thiệu trên website của công ty này, Hội đồng thành viên hiện có hai người là ông Trần Văn Tịnh, Chủ tịch Hội đồng thành viên và ông Nguyễn Tiến Phước, Thành viên Hội đồng thành viên. Ban Tổng giám đốc ngoài ông Thi thì có ông Đào Công Thắng, Phó Tổng giám đốc.

Về hoạt động sản xuất kinh doanh, theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025, SJC ghi nhận doanh thu thuần khoảng 14.031 tỷ đồng, giảm hơn 56% so với mức 32.193 tỷ đồng năm 2024. Đây cũng là mức doanh thu thấp nhất của doanh nghiệp trong vòng 10 năm.

Dù vậy, lợi nhuận sau thuế của SJC vẫn đạt 425,5 tỷ đồng, tăng khoảng 9% so với năm trước và là mức cao nhất trong ít nhất một thập kỷ.

Kết quả này chủ yếu đến từ việc giá vốn hàng bán giảm mạnh hơn doanh thu, giúp biên lợi nhuận gộp cải thiện từ khoảng 2,16% lên 5,29%.

Đầu tháng 10/2026, UBND TP.HCM đã phê duyệt chiến lược phát triển SJC giai đoạn 2026–2030, với mục tiêu tổng doanh thu khoảng 94.263 tỷ đồng và tổng lợi nhuận trước thuế 1.011 tỷ đồng trong 5 năm.

Riêng năm 2026, doanh nghiệp được giao chỉ tiêu doanh thu 15.440 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 165,6 tỷ đồng. Đến năm 2030, hai chỉ tiêu này dự kiến tăng lên lần lượt 22.606 tỷ đồng và 242,4 tỷ đồng.

Ngoài biến động nhân sự cấp cao, SJC cũng đứng trước thay đổi lớn về môi trường kinh doanh.

Trước đây, công ty SJC là đơn vị độc quyền sản xuất vàng miếng và vàng miếng SJC được chọn làm thương hiệu vàng miếng quốc gia.

Tuy nhiên, từ ngày 10/10/2025, Nghị định 232/2025/NĐ-CP có hiệu lực đã chấm dứt cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng. Theo đó, các doanh nghiệp và ngân hàng đáp ứng điều kiện có thể được Ngân hàng Nhà nước cấp phép sản xuất vàng miếng.