Rùng mình lời khai của nghi phạm đánh con trai người tình đến chết

Khai với công an, nghi phạm Hải thừa nhận, nhân lúc 'vợ hờ' đi vắng đã bắt con riêng của vợ úp mặt vào tường, đánh đập dã man rồi nhốt trong phòng. Tới khi cháu bé hôn mê sâu, tím tái mới đưa đi viện thì đã quá muộn.

Thông tin thêm với báo chí vụ án thanh niên đánh chết con riêng của "vợ hờ", Công an tỉnh Bình Phước cho hay, đơn vị này đang tạm giữ hình sự đối với nghi phạm Nguyễn Văn Hải (21 tuổi, ngụ xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) để điều tra làm rõ cái chết bất thường của cháu Nguyễn Thành Đạt.

Khai với cơ quan công an, nghi phạm đánh chết con riêng của vợ thừa nhận, sáng 27/3, anh ta bắt bé Đạt úp mặt vào tường và đánh đập dã man, nhốt trong phòng trọ. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, thấy bé Đạt rơi vào trạng thái hôn mê, toàn thân tím tái, Hải gọi điện cho mẹ của Đạt về đưa con đi cấp cứu.

Bé Đạt là con của chị Đoàn Thị hồng Nga (30 tuổi, ngụ xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú) và chồng là anh Nguyễn Ngọc Thành. Giữa chị Nga và anh Thành đã ly thân, sau đó chị Nga đã sống chung như "vợ chồng" với Hải.

Người dân kéo nhau rất đông đến khu phòng trọ của Hải và người tình sau khi biết được vụ việc bất thường xảy ra.

Trước đó, chiều 27/3, nhiều hàng xóm của Hải ở ấp 5 (xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh) bất ngờ khi thấy anh ta đưa thi thể cháu Đạt về quê lo ma chay, bởi ở địa phương Hải chưa có con. Người dân ngay sau đó báo lên cho công an biết về sự việc bất thường này.

Tiếp nhận thông tin Công an tỉnh Bình Phước và Công an huyện Lộc Ninh ngay sau đó có mặt, khám nghiệm về cái chết bất thường của cháu Đạt. Hải ngay sau đó được mời lên cơ quan công an để điều tra.

Hiện cơ quan công an tiếp tục làm rõ vụ bạo hành dã man.

Khánh Hoài (Tổng hợp)