Olaha Mạnh Đức có hơn Xuân Son?

Olaha Mạnh Đức ghi bàn ngay trận đầu khoác áo tuyển Việt Nam, góp công vào chiến thắng 2-0 trước Đài Bắc Trung Hoa.

Chỉ mất 21 phút để ghi bàn đầu tiên cho tuyển Việt Nam, Olaha Mạnh Đức lập tức gây chú ý trong chiến thắng 2-0 trước Đài Bắc Trung Hoa tối 11/11. Tiền đạo nhập tịch thể hiện sức mạnh, khả năng di chuyển và sự ăn ý với các đồng đội, mang đến cho HLV Kim Sang-sik thêm một phương án tấn công.

Màn ra mắt thuận lợi cũng mở ra cuộc so sánh với Nguyễn Xuân Son. Cả hai cùng sinh năm 1997, có thể hình tốt và nhiều năm thi đấu tại V.League. Tuy nhiên, đằng sau những điểm tương đồng về thể chất là khoảng cách đáng kể về hiệu suất ghi bàn, kinh nghiệm quốc tế và khả năng định đoạt trận đấu.

Olaha có gì đặc biệt?

Bàn mở tỷ số trước Đài Bắc Trung Hoa cho thấy những phẩm chất đáng chú ý của Olaha. Phút 21, tận dụng sai lầm của hàng phòng ngự đối phương, tiền đạo 29 tuổi tham gia pha phối hợp đưa bóng xuống cánh phải, trước khi di chuyển vào vòng cấm đón đường chuyền ngược của Hồng Phúc và dứt điểm cận thành.

Olaha không chỉ chờ bóng ở vị trí trung phong. Anh thường xuyên di chuyển rộng, tham gia tranh chấp và hỗ trợ các đồng đội tổ chức tấn công. Trong khoảng 70 phút trên sân, cầu thủ của Công an TP.HCM cho thấy khả năng hoạt động với cường độ cao, sẵn sàng lùi về khi đội nhà mất bóng.

HLV Matt Ross của Đài Bắc Trung Hoa đặc biệt ấn tượng với sức mạnh và khả năng khai thác khoảng trống của Olaha. Nhà cầm quân người Australia tiết lộ đội khách phải bố trí hai lớp phòng ngự để hạn chế tiền đạo nhập tịch, thay vì để một trung vệ đối đầu trực tiếp với anh.

Đánh giá ấy cho thấy Olaha mang đến mối đe dọa thực sự. Tuy nhiên, khả năng hoạt động rộng và gây sức ép lên hậu vệ đối phương chưa đồng nghĩa với năng lực săn bàn của một trung phong hàng đầu.

Theo dữ liệu thống kê của Tribuna, Olaha ghi 9 bàn sau 26 trận tại V.League 2025/26, trung bình 0,35 bàn mỗi trận. Trước đấy, anh có 13 bàn trong 26 lần ra sân mùa 2023/24 và chỉ ghi 5 bàn ở mùa 2024/25.

Hiệu suất lên xuống qua từng mùa phản ánh phần nào đặc điểm chơi bóng của Olaha. Anh có thể tham gia xây dựng lối chơi, tạo khoảng trống và hỗ trợ phòng ngự, nhưng chưa duy trì được khả năng kết thúc cơ hội ổn định.

Ngay cả trong trận gặp Đài Bắc Trung Hoa, bàn thắng của Olaha cũng đến từ sai lầm của hậu vệ đối phương. Anh chọn vị trí tốt và xử lý chính xác, song chưa phải đối mặt với tình huống đòi hỏi kỹ năng dứt điểm phức tạp.

Olaha được HLV Matt Ross đánh giá cao nhờ sức mạnh và khả năng khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ.

Đài Bắc Trung Hoa vốn không phải đối thủ mạnh ở châu Á. Vì vậy, một bàn thắng trong trận giao hữu chưa thể trở thành thước đo đầy đủ cho năng lực của Olaha, nhất là khi những thử thách trước mắt tuyển Việt Nam sẽ khó khăn hơn nhiều.

Xuân Son vẫn ở đẳng cấp khác

Nếu xét khả năng ghi bàn, Xuân Son vẫn vượt trội. Tiền đạo sinh năm 1997 có 16 bàn sau 18 trận cho tuyển Việt Nam, đạt hiệu suất 0,89 bàn/trận. Đáng chú ý, anh từng ghi 31 bàn trong 24 trận tại V.League 2023/24, lập kỷ lục ghi bàn trong một mùa giải.

Ở cùng mùa 2023/24, Olaha ghi 13 bàn sau 26 trận cho SLNA. Xuân Son ghi nhiều hơn 18 bàn dù ra sân ít hơn hai trận. Hiệu suất tương ứng là 1,29 bàn/trận so với 0,5 bàn/trận, một khoảng cách rất lớn giữa hai tiền đạo cùng thi đấu tại giải quốc nội.

Khác biệt không chỉ nằm ở những con số. Xuân Son sở hữu khả năng tì đè, xoay xở trong không gian hẹp và dứt điểm đa dạng. Ngay cả khi bị hậu vệ đối phương theo sát, anh vẫn đủ sức tự tạo cơ hội. Tiền đạo của Nam Định có thể ghi bàn từ những tình huống không thực sự thuận lợi, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các đường chuyền của đồng đội.

Khả năng ấy càng có giá trị ở cấp độ đội tuyển, nơi những trận đấu lớn thường không mang đến nhiều cơ hội. Xuân Son đã chứng minh năng lực trước các đối thủ Đông Nam Á, đóng vai trò quan trọng trong những thành công của tuyển Việt Nam.

Olaha chưa có trải nghiệm tương tự. Anh mới chơi một trận quốc tế, trong khi Xuân Son đã nhiều lần đối mặt với áp lực ở những trận đấu quyết định. Sự khác biệt giữa một tiền đạo chơi tốt tại V.League và một chân sút có khả năng giải quyết trận đấu lớn không thể xóa nhòa chỉ sau 90 phút giao hữu.

Xuân Son ghi 31 bàn trong 24 trận tại V.League 2023/24, hiệu suất vượt trội so với Olaha.

Dù vậy, HLV Kim Sang-sik có lý do để hài lòng với Olaha. Sau trận thắng Đài Bắc Trung Hoa, chiến lược gia người Hàn Quốc nhấn mạnh đội tuyển không muốn phụ thuộc vào một ngôi sao, mà cần phát huy sức mạnh của cả tập thể.

Chấn thương của Xuân Son trong năm 2026 càng khiến yêu cầu ấy trở nên cấp thiết. Khi chân sút chủ lực vắng mặt, hàng công Việt Nam cần thêm những cầu thủ đủ sức tranh chấp, giữ bóng và tạo khoảng trống cho đồng đội.

Olaha đáp ứng được một phần yêu cầu. Anh không sở hữu hiệu suất ghi bàn như Xuân Son, nhưng mang đến sự cơ động và khả năng kết nối. Khi Đình Bắc chơi bên cạnh, những pha di chuyển của Olaha có thể giúp tuyển Việt Nam tạo ra nhiều phương án tiếp cận khung thành hơn.

Đáng tiếc, Olaha phải trở về CLB Công an TP.HCM để chuẩn bị cho trận gặp Buriram United ngày 18/11, nên không tiếp tục góp mặt ở cuộc đối đầu Kyrgyzstan. Cơ hội kiểm chứng năng lực của anh trước đối thủ mạnh hơn vì thế phải chờ đến những đợt tập trung tiếp theo.

Olaha chưa hơn Xuân Son, ít nhất ở khả năng săn bàn và kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Nhưng tuyển Việt Nam cũng không cần một bản sao của Xuân Son. Nếu Olaha duy trì được những phẩm chất thể hiện trong ngày ra mắt, HLV Kim Sang-sik sẽ có thêm một lựa chọn đáng tin cậy, thay vì phải phụ thuộc vào một trung phong duy nhất.