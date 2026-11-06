Nước cờ táo bạo của DC Comics

Có vẻ như DC Comics đang có kế hoạch định hướng lại thị trường.

Vừa qua, DC Comics đã tung ra trang bìa biến thể (variant cover) cực kỳ độc đáo dành cho cột mốc Absolute Batman #25. Dưới bàn tay nhào nặn của họa sĩ Nick Dragotta cùng anh em nhà Mann (The Mannboyz), bìa truyện được thiết kế y hệt một cuốn tạp chí manga Nhật Bản thực thụ mang tên Monthly Batman.

Theo Cosmic Book News, đây không chỉ là một trò đùa thị giác mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về định hướng sáng tạo mới của DC. Động thái này cho thấy sức ảnh hưởng khổng lồ của nền công nghiệp anime/manga đối với dòng truyện siêu anh hùng Âu Mỹ trong những năm gần đây.

"Monthly Batman": Tôn vinh văn hóa Shonen Jump

Trang bìa Absolute Batman #25 được bài trí chính xác theo khuôn mẫu của các tạp chí manga đình đám và đặc biệt là Weekly Shonen Jump. Các dòng chữ chính trên bìa đều được viết bằng tiếng Nhật và trình bày rất bài bản.

Bìa số truyện mới ấn tượng của Absolute Batman #25.

Nổi bật ở góc bìa là dòng chữ "DC Comics Presents", kèm theo khẩu hiệu dọc thân đầy kích thích: "Popular characters assemble!!" (tạm dịch: Góp mặt những nhân vật nổi tiếng nhất). Không chỉ vậy, Catwoman cũng được đưa lên vị trí ngang hàng với Hiệp sĩ Bóng đêm cùng lời tựa: "Kẻ mạnh nhất và kẻ mạnh nhất cuối cùng cũng xuất hiện cùng nhau".

Thậm chí, những dòng chú thích viền cạnh (inset panels) cũng mang đậm phong cách giật gân đặc trưng của manga: "Địch hay bạn... hay họ là người tình?!??". Việc phần ghi nhận (credits) của nhóm tác giả Scott Snyder, Nick Dragotta và The Mannboyz cũng được chuyển ngữ sang phong cách truyện tranh Nhật Bản đã chứng minh mức độ đầu tư tỉ mỉ của đội ngũ thiết kế.

Khi truyện tranh Mỹ đồng bộ cùng hơi thở Manga

Sự ra đời của trang bìa mang phong cách tạp chí này hoàn toàn không phải ngẫu nhiên. Theo tiết lộ từ một nguồn tin nội bộ của Comic Book News, dòng truyện Absolute sinh ra là để nắm bắt nhịp đập của nghệ thuật kể chuyện anime/manga trên toàn cầu.

Bản thân tác giả Scott Snyder cũng từng thừa nhận ông và họa sĩ Nick Dragotta đều là những "fan cuồng" của manga. Sự cộng hưởng này đã thổi vào Absolute Batman một luồng sinh khí mới: Dồn dập, bạo liệt và tràn ngập những trường đoạn hành động nhịp độ cao.

Nhiều độc giả cho rằng, việc DC đưa thẳng định hướng anime/manga lên trang bìa ấn phẩm quan trọng nhất năm là một nước cờ táo bạo nhưng rất thông minh. Nó không chỉ mở rộng tệp khách hàng mà còn phá vỡ những ranh giới định kiến giữa comic phương Tây và manga phương Đông.

Bên cạnh yếu tố đồ họa, Absolute Batman #25 còn được hứa hẹn là một trong những số truyện bước ngoặt. Nhà văn Scott Snyder khẳng định, độc giả chắc chắn sẽ không thể lường trước được những cú "quay xe" chấn động sẽ xảy ra trong phần này.

Đây sẽ là nơi đánh dấu màn chạm trán 1-1 trực tiếp đầu tiên của Batman với Absolute Joker - kẻ thù truyền kiếp nay đã mang một hình hài vô cùng kỳ dị. Sau chuỗi 24 số truyện liên tục xây dựng nền tảng và giới thiệu hàng loạt biến thể đen tối của các nhân vật quen thuộc, giờ đây là lúc cục diện sẽ hoàn toàn thay đổi.