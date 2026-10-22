Những chứng tích không phai

Trong hành trình đầy cảm xúc này, 2 MC quen thuộc Minh Tuyết và Diệu Hiền sẽ tiếp tục là người đồng hành, kết nối khán giả đến với những di tích lịch sử mang đậm dấu ấn thời gian.

Khuôn viên di tích rộng hơn 4.000m², nổi bật với đài tưởng niệm cao 12,6m, ghi dấu những mất mát đau thương trong cuộc chiến đấu tại An Lộc năm 1972. Ảnh: Tiến Dũng

Khu mộ tập thể 3.000 người, tọa lạc tại phường Bình Long, thành phố Đồng Nai, nhìn từ trên cao. Ảnh: Tiến Dũng

Điểm dừng chân đầu tiên của tập 17 là Mộ tập thể 3.000 người, tọa lạc tại phường Bình Long, thành phố Đồng Nai. Trở lại bối cảnh lịch sử tháng 4-1972, trong Chiến dịch Nguyễn Huệ, quân giải phóng đã mở cuộc tiến công vào An Lộc nhằm phá vỡ tuyến phòng thủ phía Bắc Sài Gòn, tạo nên một trận chiến vô cùng ác liệt kéo dài suốt 32 ngày đêm. Bom đạn cày xới đã phá hủy nhiều công trình, khu dân cư và để lại hậu quả vô cùng nặng nề. Khu mộ tập thể chính là nơi chôn cất của khoảng 3.000 người thiệt mạng sau chiến sự. Được công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia vào năm 1985, nơi đây đã trở thành địa chỉ tưởng niệm thiêng liêng, nhắc nhớ về những tổn thất to lớn mà chiến tranh để lại cho người dân An Lộc.

Những hồi ức về cuộc chiến đấu bảo vệ An Lộc năm 1972 được tái hiện qua lời kể của các nhân chứng lịch sử. Ảnh: Tiến Dũng

Không chỉ tái hiện lịch sử qua những lăng kính, Khám phá Đồng Nai tập 17 còn mang đến những phút giây lắng đọng, nghẹn ngào qua lời kể của các nhân chứng. Khán giả sẽ được gặp gỡ những cựu chiến binh kiên trung: ông Trương Văn Thọ (Hội Cựu chiến binh phường Bình Long), bà Đỗ Thị Hương (Chủ tịch Hội Nữ kháng chiến phường Bình Long) và bà Phạm Thị Kim Sa (Chủ tịch Hội Người cao tuổi, Trưởng ban Liên lạc nữ Hội Cựu chiến binh phường Bình Long). Qua những hồi ức của các cô chú, hình ảnh về những trận mưa bom bão pháo trút xuống liên tục như được tái hiện rõ nét. Những câu chuyện ám ảnh nhất về mất mát đau thương đan xen cùng niềm tự hào khi chứng kiến sự vươn mình đổi thay mạnh mẽ của vùng đất từng trải qua muôn vàn khốc liệt.

Tiếp nối mạch cảm xúc, thuyết minh viên Đặng Thị Ngọc Hà (Phòng Văn hóa, UBND phường Bình Long) sẽ đưa MC và khán giả khám phá Dinh tỉnh trưởng Bình Long cùng hệ thống đường hầm. Với kiến trúc nhà 2 tầng kiên cố cùng hệ thống hầm ngầm, các dấu tích liên quan, Dinh tỉnh trưởng (được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh năm 1980) là minh chứng sống động, phản ánh vai trò quân sự then chốt trong cuộc chiến.

Di tích An Lộc “Nhà và đường hầm” (Dinh tỉnh trưởng Bình Long) gắn với trận chiến 32 ngày đêm năm 1972, là địa chỉ lịch sử góp phần giáo dục truyền thống cách mạng và lòng yêu nước. Ảnh: Tiến Dũng

Thời gian trôi qua, Bình Long hôm nay đã khoác lên mình một diện mạo mới đầy sức sống. Những di tích như Dinh tỉnh trưởng hay Mộ tập thể 3.000 người góp phần tái hiện những lát cắt khác nhau của 32 ngày đêm chiến sự năm 1972, từ đó trở thành lời nhắc nhở sâu sắc để thế hệ hôm nay hiểu hơn về giá trị của hòa bình và trân trọng cuộc sống hiện tại.

Kính mời quý vị đón xem chương trình truyền hình thực tế Khám phá Đồng Nai tập 17 với chủ đề "Những chứng tích không phai". Chương trình sẽ chính thức lên sóng vào lúc 10h15 thứ Hai (ngày 26-10) trên kênh ĐNNRTV1 của Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai. Quý khán giả cũng có thể theo dõi trực tuyến mọi lúc, mọi nơi qua ứng dụng Đồng Nai Online. Hãy cùng MC Minh Tuyết và Diệu Hiền lật dở những trang sử vàng, để cùng "đi để hiểu, chạm để yêu" mảnh đất và con người nơi đây!