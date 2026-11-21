Nhà Glazer có ý kiến trái chiều về việc bán MU. Ảnh: Reuters.

Cụ thể, nhiều thành viên trong nhà Glazer đang thúc đẩy những người còn lại bán thêm cổ phần của "Quỷ đỏ" sau thương vụ Sir Jim mua lại cổ phần thiểu số tại câu lạc bộ. Dù vậy, sự đồng thuận về việc thoái vốn vẫn chưa đạt được khi Avram và Joel Glazer dường như vẫn tiếp tục tham gia vào các hoạt động của đội bóng.

Hai nhân vật này thậm chí đã thúc đẩy kế hoạch bổ nhiệm Mauricio Pochettino vào vị trí huấn luyện viên trưởng và thuyết phục thành công Ratcliffe chấp thuận phương án này, bất chấp việc ông đang nắm quyền kiểm soát mảng điều hành thể thao.

Diễn biến mới nhất cho thấy sự chia rẽ về định hướng sở hữu trong gia tộc Glazer vẫn tiếp diễn sau thương vụ chuyển nhượng cổ phần thiểu số cho vị doanh nhân người Anh.

Trong khi một bộ phận thành viên muốn thúc đẩy việc bán thêm cổ phần của đội bóng, Avram và Joel Glazer vẫn giữ vai trò tham gia trực tiếp vào công việc tại câu lạc bộ. Động thái vận động bổ nhiệm Pochettino cho thấy ảnh hưởng của hai nhân vật này đối với các quyết định nhân sự quan trọng, dù Ratcliffe đang là người điều hành mảng thể thao.

Về lịch sử sở hữu, gia tộc Glazer nắm quyền kiểm soát MU từ năm 2005 sau khi hoàn tất thương vụ mua lại câu lạc bộ bằng đòn bẩy tài chính. Kể từ thời điểm chuyển giao đó, đội bóng liên tục phải gánh chịu khoản nợ nặng nề. Theo các số liệu tài chính được ghi nhận gần nhất, tổng mức nợ của "Quỷ đỏ" hiện đã tăng lên ngưỡng hơn 1,1 tỷ bảng.

Thông điệp đầu tiên của Pochettino Thông điệp của tân thuyền trưởng Manchester United nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ sau khi được đăng tải vào rạng sáng 19/11.